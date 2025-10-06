Advertisement
रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं? इरफान पठान ने वॉर्निंग देकर मचा दी सनसनी

रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है. भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने इसी बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है. इरफान पठान ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप के लिए मैच फिटनेस बनाए रखने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह दी है, क्योंकि अब उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए काफी कम मैच ही मिलते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 06, 2025, 06:23 AM IST
विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और अब वह केवल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से ही जुड़े हुए हैं. इन दिनों वनडे इंटरनेशनल मैचों की संख्या काफी कम हो गई है. ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट में जिंदा रखना बहुत बड़ी चुनौती है. अब रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल भारत के नए वनडे कप्तान बन गए हैं और वह टेस्ट मैचों में भी कप्तानी कर रहे हैं.

इरफान पठान ने वॉर्निंग देकर मचा दी सनसनी

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन मैच फिटनेस उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी. रोहित ने अपनी फिटनेस पर अच्छा काम किया है. वह इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन नियमित फिटनेस और खेल के समय की फिटनेस. अगर आप नियमित क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो दोनों को कुछ खेल समय सुनिश्चित करना होगा. उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा.'

उनके पास दुनिया का सारा अनुभव

इरफान पठान ने कहा, 'वे बड़े खिलाड़ी हैं और जानते हैं कि क्या करना है. उनके पास दुनिया का सारा अनुभव है, लेकिन वे टी20 इंटरनेशनल मैच भी नहीं खेल रहे हैं, इसलिए 2027 वर्ल्ड कप से पहले उनके द्वारा खेले जाने वाले कुछ मैचों के बीच काफी अंतराल होगा. इसके लिए उन्हें नियमित रूप से क्रिकेट खेलने की जरूरत होगी. तभी 2027 वर्ल्ड कप खेलने का उनका सपना साकार होगा.' ऑस्ट्रेलिया का आगामी वनडे दौरा शुभमन गिल की कप्तानी की शुरुआत का प्रतीक होगा.

कप्तानी में बदलाव हुआ

इरफान पठान ने कहा, 'कप्तानी में बदलाव हुआ है. शुभमन गिल अब दोनों फॉर्मेट्स में कप्तानी करेंगे. यह एक बड़ा अवसर है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी भी है. उन्हें टेस्ट क्रिकेट में विराट की विरासत और सफेद गेंद वाले क्रिकेट में रोहित की विरासत को आगे बढ़ाना होगा. यह उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण, लेकिन रोमांचक दौर है, क्योंकि वह पहले से ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें उस फॉर्म को जारी रखना होगा.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

;