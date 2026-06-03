VIDEO: 'कौन क्या बोल रहा है...' विराट-वैभव की चैट का खुलासा, कोहली ने विस्फोटक वैभव को दी गजब सलाह

IPL 2026: आईपीएल 2026 के टॉप स्कोरर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी बेहद कम उम्र में सुर्खियों में हैं. इस उम्र में इतनी हाइप को संभालना आसान बात नहीं. बड़े-बडे़ धुरंधर सोशल मीडिया के दबाव में आ जाते हैं. इस स्थिति में वैभव नए हैं और उन्हें चीजों से निपटने के लिए विराट कोहली की सलाह मिली, जो अपने करियर में हर स्थिति का अनुभव ले चुके हैं.
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IPL 2026: आईपीएल 2026 के टॉप स्कोरर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी बेहद कम उम्र में सुर्खियों में हैं. इस उम्र में इतनी हाइप को संभालना आसान बात नहीं. बड़े-बडे़ धुरंधर सोशल मीडिया के दबाव में आ जाते हैं. इस स्थिति में वैभव नए हैं और उन्हें चीजों से निपटने के लिए विराट कोहली की सलाह मिली, जो अपने करियर में हर स्थिति का अनुभव ले चुके हैं. आईपीएल 2026 फाइनल में वैभव सूर्यवंशी मौजूद थे क्योंकि उन्होंने गुच्छों में रिकॉर्ड्स अपने नाम किए. मैच के बाद उनका एक वीडियो विराट कोहली के साथ वायरल हुआ था, जिसकी चैट का खुलासा अब हो चुका है.
आरसीबी की टीम ने फाइनल में गुजरात के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज कर लगातार दूसरा खिताब अपने नाम किया. विराट इस सीजन प्रचंड फॉर्म में दिखे और चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज साबित हुए. उन्होंने टीम की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई. लेकिन आरसीबी की जी वैभव सूर्यवंशी की हाइप में पिछले साल के मुताबिक फीकी दिखी. विराट कोहली भी वैभव से मिले और उन्होंने इस युवा बल्लेबाज को खास सलाह दी.
आरसीबी ने दोनों की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में विराट कोहली ने वैभव सूर्यवंशी से कहा, 'यहां से ऊपर जाना है. जो कुछ भी हुआ है, वह तुम्हारी कड़ी मेहनत और खुद पर भरोसे की वजह से हुआ है. अभी कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, ध्यान मत दो. बस अपनी बैटिंग पर ध्यान दो. एक बिहारी सब पर भारी, बस फिर तो खेल ही खत्म.'
(@RCBTweets) June 3, 2026
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वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन धमाकेदार प्रदर्शन किया. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग बैटिंग करते हुए, वैभव ने सभी 16 मैचों में हिस्सा लिया और 237.30 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त किए. पूरे सीजन में 72 छक्के ठोकने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज साबित हुए. उन्होंने क्रिस गेल को पछाड़ा. एक समय क्रिस गेल के 30 गेंद में शतक के रिकॉर्ड पर भी ग्रहण लगा दिया था, लेकिन एक बाउंड्री से चूक गए थे. अब वैभव एक बार फिर इंडिया ए के लिए ट्राई सीरीज खेलते नजर आएंगे जो 9 जून से शुरू हो रही है.
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