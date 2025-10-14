लंदन से दिल्ली...,4 महीने बाद वतन लौटे भारत के स्टार बल्लेबाज कोहली,ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मचाएंगे तबाही!

14 अक्टूबर को भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली चार महीने विदेश में रहने के बाद मंगलवार को देश लौट आए है. भारतीय टीम रविवार से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होने वाले व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए रवाना होगी. आईपीएल 2025 के खत्म होने के बाद, जहां कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ अपना पहला खिताब जीता, वह अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और अपने दो बच्चों के साथ लंदन रवाना हो गए. कोहली दिल्ली में टीम से के साथ जुड़ेंगे और वहां से टीम बुधवार को पर्थ के लिए रवाना होगी.

गिल करेंगे कप्तानी

कोहली, जिन्होंने टेस्ट और टी20आई से संन्यास ले लिया है, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम में शामिल किया गया था. इस साल की शुरुआत में मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद से यह भारत की जर्सी में वह पहली बार दिखेंगे. वह रोहित शर्मा की जगह टीम इंडिया के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में खेलेंगे. विराट आगमी सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन कर विश्व कप के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने के फिराक में होंगे.

pic.twitter.com/u71bN56eMH Add Zee News as a Preferred Source Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) October 14, 2025

6 महीने बाद वापसी

गौरतलब है कि रोहित टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से भी दूर हो गए हैं और छह महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापसी करेंगे. भारत का ऑस्ट्रेलिया का सीमित ओवरों का दौरा 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में पहले वनडे मैच के साथ शुरू होगा, इसके बाद 23 और 25 अक्टूबर को एडिलेड ओवल और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेले जाएंगे. इसके बाद 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत होगी. पिछली बार भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2-1 से हार गए थे.

विश्व कप से 2 साल दूर

वनडे विश्व कप अभी दो साल दूर है और 36 वर्षीय कोहली और 38 वर्षीय रोहित शर्मा पर सभी की नजरें रहेंगी. पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में आगामी वनडे सीरीज विराट कोहली और रोहित शर्मा के एक और विश्व कप खेलने की चाहत के लिए एक अहम चुनौती होगी. उन्होंने कहा कि इस अनुभवी जोड़ी को 2027 के इस महाकुंभ के लिए अपनी जगह पक्की करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ी सीरीज की जरूरत है.

ये भी पढ़ें: वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीत भारत ने रचा इतिहास, धारासाई हुए कई रिकॉर्ड, क्रिकेट जगत में मची धूम