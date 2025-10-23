Advertisement
विराट कोहली का करियर खत्म? लगातार दूसरे वनडे में जीरो पर आउट, नंबर-3 की जगह लेने के लिए तैयार ये खिलाड़ी

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 23, 2025, 10:30 AM IST
इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली की फॉर्म का भयानक दौर बदस्तूर जारी है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज के लगातार दूसरे मुकाबले में विराट कोहली जीरो पर आउट हुए हैं. कप्तान शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर उतरे, लेकिन सातवें ओवर में तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट की गेंद पर वह LBW आउट हो गए. विराट कोहली ने DRS नहीं लिया और वह लगातार दूसरे वनडे मैच में शून्य के स्कोर पर आउट हुए हैं.

क्या विराट कोहली का करियर खत्म?

पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में भी विराट कोहली जीरो पर आउट हुए थे. शुरुआत से ही यह अटकलें थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली का प्रदर्शन उनका वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भविष्य तय करेगा. भारतीय टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेटर्स का एक शानदार पूल तैयार करने में जुटे हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विराट कोहली अपने वनडे करियर को लेकर कोई फैसला लेते हैं या फिर सेलेक्टर्स कोई बड़ा कदम उठाते हैं.

नंबर-3 की जगह लेने के लिए तैयार ये खिलाड़ी

अगर विराट कोहली ने संन्यास लिया तो फिर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बल्लेबाज नंबर-3 की जगह लेने के लिए तैयार बैठा है. यह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि तिलक वर्मा हैं. भारत के खूंखार बल्लेबाज तिलक वर्मा की बैटिंग देख विरोधी टीम के गेंदबाज मानों रहम की भीख मांगने लगते हैं. ODI क्रिकेट में तिलक वर्मा भारत के बेस्ट नंबर-3 बल्लेबाज साबित होंगे. तिलक वर्मा तलवार की तरह बल्ला चलाते हैं और बेरहमी से गेंदबाजों के धागे खोलकर रख देते हैं.

टीम इंडिया का परफेक्ट बल्लेबाज

तिलक वर्मा के पास तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का सामना करने के लिए गजब की तकनीक है, जो वनडे फॉर्मेट में एक नंबर-3 के बल्लेबाज से अपेक्षा की जाती है. तिलक वर्मा ने टीम इंडिया के लिए 32 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 53.44 की औसत और 149.15 की स्ट्राइक रेट से 962 रन बनाए हैं. तिलक वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 4 अर्धशतक जड़े हैं. तिलक वर्मा ने 4 वनडे मैचों में 22.67 की औसत से 68 रन बनाए हैं. तिलक वर्मा ने वनडे में 1 अर्धशतक ठोका है. तिलक वर्मा वनडे फॉर्मेट में रनों का अंबार लगा सकते हैं. तिलक वर्मा पल भर में मैच पलटने में माहिर हैं. तिलक वर्मा काफी तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं. तिलक वर्मा को अब ज्यादा दिन तक वनडे टीम से दूर रखना बहुत मुश्किल होगा. तिलक वर्मा ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच 21 दिसंबर 2023 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था.

पाकिस्तान को दिखाई थी उसकी औकात

तिलक वर्मा ने 28 सितंबर को एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली थी और भारत को नौवीं एशिया कप की ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभाया था. 4 ओवर में जहां भारत का स्कोर 20/3 था. वहां से तिलक वर्मा के दम पर भारत ने 19 ओवर में 150/5 तक का सफर तय किया, जो बेहद मुश्किल था. तिलक वर्मा ने नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए 53 गेंदों पर 69 रनों की नाबाद पारी खेली थी. तिलक वर्मा ने 130.19 की स्ट्राइक रेट से रन कूटते हुए 4 छक्के और 3 चौके लगाए थे. तिलक वर्मा ने एक छोर पर अंगद की तरह पैर जमाकर रखा था. भारत के सामने फाइनल मैच और एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीतने के लिए 147 रन का टारगेट था. टीम इंडिया ने इस रोमांचक फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था. तिलक वर्मा की इस पारी ने साबित कर दिया था कि वह कितने तगड़े चेज मास्टर हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs Aus

