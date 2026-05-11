विराट के नाम जुड़ा बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड, लगातार दो मैचों में 'जीरो', IPL करियर पर लगा सबसे बड़ा दाग

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम IPL इतिहास में एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ रविवार को खेले गए IPL मैच में विराट कोहली पहली ही गेंद पर 'जीरो' (गोल्डन डक) पर आउट हो गए. विराट कोहली को इस मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने अपना शिकार बनाया और उन्हें राज बावा के हाथों कैच आउट करा दिया.

विराट के नाम जुड़ा बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड

विराट कोहली लगातार दूसरे मैच में जीरो पर आउट हुए. पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ भी विराट कोहली अपना खाता नहीं खोल सके थे. IPL इतिहास में यह महज दूसरा मौका है, जब विराट कोहली एक सीजन में लगातार दो पारियों में 'डक' पर आउट हुए. इससे पहले, साल 2022 में विराट कोहली लगातार दो पारियों में जीरो पर आउट हुए थे.

विराट पहले ही ओवर में आउट हुए

मुंबई इंडियंस (MI) से मिले 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की शुरुआत अच्छी नहीं रही. विराट कोहली पारी के पहले ही ओवर में आउट हुए. इसके बाद देवदत्त पडिक्कल भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वह 11 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार भी सस्ते में पवेलियन लौटे और वह 8 रन ही बना सके.

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मुंबई इंडियंस ने 166 रन बनाए

इससे पहले मुंबई इंडियंस (MI) ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 166 रन बनाए. मुंबई इंडियंस (MI) की तरफ से तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए. तिलक वर्मा ने अपनी इस पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए. वहीं, नमन धीर ने 32 गेंदों में 47 रनों का योगदान दिया. नमन धीर ने अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए. हालांकि, रयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके.

RCB ने 2 विकेट से जीता मैच

रयान रिकेल्टन 2 रन बनाकर आउट हुए, तो रोहित शर्मा अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और 10 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे. राज बावा ने 16 रनों का योगदान दिया. आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 23 रन देकर 4 विकेट चटकाए. वहीं, हेजलवुड, रसिख और रोमारियो शेफर्ड ने एक-एक विकेट निकाला. मुंबई इंडियंस (MI) से मिले 167 रनों के लक्ष्य को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने हासिल करते हुए 2 विकेट से जीत दर्ज कर ली.