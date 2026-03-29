इस धांसू रिकॉर्ड के साथ T20 क्रिकेट में एशिया के नए किंग बने विराट कोहली, शोएब मलिक का बरसों पुराना साम्राज्य ध्वस्त!

Virat Kohli Becomes Asia New King of T20 Cricket: 28 मार्च को वो कहावत एक बार फिर सच हो गई कि जब क्रिकेट मैदान पर विराट कोहली का बल्ला चलता है तो रिकॉर्ड्स की झड़ी लगती है. आईपीएल 2026 के ओपनिंग मुकाबले में कोहली ने 69 रनों की तूफानी पारी से रिकॉर्ड बुक में खलबली मचा दी है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ इस पारी के दम पर आरसीबी ने हैदराबाद के खिलाफ 202 रनों का टारगेट सिर्फ 15.4 ओवर में चेज कर लिया. कोहली ने 38 बॉल पर 69 रन ठोके, जिसमें 5 छक्के और 5 चौके शामिल थे. इस पारी ने उन्हें टी20 क्रिकेट में एशिया का नया किंग बना दिया.

विराट कोहली अब टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज बन चुके हैं. उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान के अनुभवी खिलाड़ी शोएब मलिक का रिकॉर्ड तोड़ा. मलिक के नाम टी20 क्रिकेट में 13,571 रनों का 'महारिकॉर्ड' था, जिसे विराट ने अब ध्वस्त कर दिया है. कोहली 13,612 रनों के साथ टी20 क्रिकेट में एशिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. कोहली को मलिक का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 29 रनों की दरकार थी, उन्होंने 69 रन बनाकर ये कमाल कर दिया.

सबसे ज्यादा टी20 रन किसके नाम?

अगर ओवरऑल देखें तो विराट अब टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दिग्गजों की लिस्ट में नंबर 8 पर आ चुके हैं. नंबर एक क्रिस गेल का नाम है, जिन्होंने 14,562 रन बनाए हैं. उनके बाद कायरन पोलार्ड आते हैं, जो अब तक 14,482 रन बना चुके हैं. तीसरे नंबर पर एलेक्स हेल्स हैं, जिन्होंने 14,449 रन बनाए हैं.

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विराट कोहली ने आईपीएल में एक और खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है. वह अब इस लीग के इतिहास में टीम की जीत में सबसे ज्यादा बार 50+ रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. कोहली ने 42वीं बार 50 से ज्यादा रन आईपीएल में टीम की जीत में बनाए हैं. इस मामले में उन्होंने डेविड वॉर्नर को पछाड़ा, जिन्होंने 41 बार ये कमाल किया था.

टीम की जीत में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

42 - विराट कोहली (126)*

41 - डेविड वॉर्नर (79)

34 - शिखर धवन (111)

32 - रोहित शर्मा (139)

28 - एबी डिविलियर्स (74)

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