राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सिर्फ 32 रन बनाकर विराट कोहली ने रचा इतिहास, IPL में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

Virat Kohli IPL Records: आईपीएल 2026 के 16वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है. गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में RCB के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद थी. पहली गेंद पर वो थोड़े लकी रहे और गेंद कीपर और स्लिप के बीच से चौका चली गई. इसके बाद कोहली ने आक्रामक रवैया अपनाया. हालांकि, तेज पारी खेलने के चक्कर में वो 16 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए. राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खामोशी छा गई.

दिलचस्प बात ये है कि गुवाहाटी का स्टेडियम राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड है, लेकिन यहां विराट कोहली और आरसीबी के फैंस ज्यादा तादाद में दिखे. कोहली ने तेज तर्रार पारी खेलकर दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन 32 रन बनाकर वो रवि बिश्नोई का शिकार बने. हालांकि, राजस्थान के खिलाफ छोटी पारी में ही उन्होंने बड़ा कारनामा कर दिया.

विराट कोहली ने आरआर के खिलाफ बनाए 900+ रन

आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल के इतिहास में 900 से अधिक रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. रवि बिश्नोई की गेंद पर बोल्ड होने से पहले उन्होंने ये स्पेशल कारनामा किया. 16 गेंदों पर 32 रनों की पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके जड़े.

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रवि बिश्नोई के खिलाफ विराट कोहली के आंकड़े

राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई के खिलाफ विराट कोहली के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. इस स्पिनर के खिलाफ आईपीएल में उन्होंने 44 गेंदों पर सिर्फ 37 रन बनाए हैं. स्ट्राइक रेट 90.00 से भी कम है, वहीं बिश्नोई ने दूसरी बार विराट कोहली का शिकार किया है.

बिना खाता खोले आउट हुए फिल सॉल्ट

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही. मैच की पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक बाउंसर डाली, जिसके आगे फिल सॉल्ट चारों खाने चित्त हो गए. वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. पिछले मैच में शानदार पारी खेलने वाले टिम डेविड भी राजस्थान के खिलाफ कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए.

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