Advertisement
trendingNow13173986
Hindi Newsक्रिकेटराजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सिर्फ 32 रन बनाकर विराट कोहली ने रचा इतिहास, IPL में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सिर्फ 32 रन बनाकर विराट कोहली ने रचा इतिहास, IPL में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

Virat Kohli IPL Records: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में विराट कोहली 16 गेंदों पर 32 रन बनाकर लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. 200 की स्ट्राइक रेट से खेली गई इस पारी के दौरान उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल में अपने 900 रन पूरे कर इतिहास रच दिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 10, 2026, 09:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli (PHOTO- IPLT20.COM)
Virat Kohli (PHOTO- IPLT20.COM)

Virat Kohli IPL Records: आईपीएल 2026 के 16वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है. गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में RCB के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद थी. पहली गेंद पर वो थोड़े लकी रहे और गेंद कीपर और स्लिप के बीच से चौका चली गई. इसके बाद कोहली ने आक्रामक रवैया अपनाया. हालांकि, तेज पारी खेलने के चक्कर में वो 16 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए. राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खामोशी छा गई.

दिलचस्प बात ये है कि गुवाहाटी का स्टेडियम राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड है, लेकिन यहां विराट कोहली और आरसीबी के फैंस ज्यादा तादाद में दिखे. कोहली ने तेज तर्रार पारी खेलकर दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन 32 रन बनाकर वो रवि बिश्नोई का शिकार बने. हालांकि, राजस्थान के खिलाफ छोटी पारी में ही उन्होंने बड़ा कारनामा कर दिया.

विराट कोहली ने आरआर के खिलाफ बनाए 900+ रन

आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल के इतिहास में 900 से अधिक रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. रवि बिश्नोई की गेंद पर बोल्ड होने से पहले उन्होंने ये स्पेशल कारनामा किया. 16 गेंदों पर 32 रनों की पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके जड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

रवि बिश्नोई के खिलाफ विराट कोहली के आंकड़े 

राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई के खिलाफ विराट कोहली के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. इस स्पिनर के खिलाफ आईपीएल में उन्होंने 44 गेंदों पर सिर्फ 37 रन बनाए हैं. स्ट्राइक रेट 90.00 से भी कम है, वहीं बिश्नोई ने दूसरी बार विराट कोहली का शिकार किया है.

बिना खाता खोले आउट हुए फिल सॉल्ट

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही. मैच की पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक बाउंसर डाली, जिसके आगे फिल सॉल्ट चारों खाने चित्त हो गए. वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. पिछले मैच में शानदार पारी खेलने वाले टिम डेविड भी राजस्थान के खिलाफ कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए.

यह भी पढ़ें: 21 लाख कर्ज, बेघर फिर जेल... मुकुल चौधरी को 'नया धोनी' बनाने के लिए पिता ने जो कुछ सहा, जान फट जाएगा कलेजा!

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Virat Kohli

Trending news

चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
West Bengal Election 2026
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
Ran Samwad
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
ISRO
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
mumbai
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
Jammu and Kashmir
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में PAK के छक्के छुड़ाने वाले सोनम वांगचुक का निधन
Sonam Wangchuk
नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में PAK के छक्के छुड़ाने वाले सोनम वांगचुक का निधन
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
weather update
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
amit shah
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
Terror Module
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court of India
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब