IPL 2026: विराट कोहली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 18 रन से हरा दिया. मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ रविवार को खेले गए IPL मैच में 38 गेंद पर 50 रन की पारी खेली.
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IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 18 रन से हरा दिया. मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ रविवार को खेले गए IPL मैच में 38 गेंद पर 50 रन की पारी खेली. विराट कोहली ने 131.58 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और 1 छक्का लगाया. विराट कोहली ने इसी के साथ ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.
दरअसल, विराट कोहली मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 1000 टी20 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, इसमें IPL और चैंपियंस लीग टी20 के रन भी शामिल हैं. विराट कोहली को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20 रनों की जरूरत थी, जो उन्होंने महज 11 गेंदों में बना लिए. विराट कोहली ने केएल राहुल (977) और शिखर धवन (901) को पीछे छोड़ दिया. इस लिस्ट में टॉप-10 खिलाड़ियों में से आठ भारतीय हैं, जबकि बाकी दो एबी डिविलियर्स और डेविड वॉर्नर हैं.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ IPL मैच में 4 विकेट खोकर 240 रन बनाए. विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों में 50 रनों की दमदार पारी खेली. विराट कोहली मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ अब तक 37 मैचों में 1030 रन बना चुके हैं. विराट कोहली ने इस दौरान 7 अर्धशतक लगाए. मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ IPL में विराट कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर केएल राहुल हैं. केएल राहुल ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 21 पारियों में 135 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 977 रन बनाए हैं.
वहीं, शिखर धवन 901 रनों के साथ तीसरे नंबर पर काबिज हैं. विराट ने इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए फिल साल्ट के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी निभाई. कोहली टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी निभाने वाले बल्लेबाज भी बने. उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 47वीं बार शतकीय साझेदारी निभाई. उन्होंने इस मामले में क्रिस गेल और बाबर आजम को पीछे छोड़ा.
गेल-बाबर ने टी20 में 46 बार शतकीय साझेदारी की है. साल्ट शानदार लय में दिखाई दिए और उन्होंने 36 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 78 रन बनाए. वहीं, रजत पाटीदार ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों में 53 रन बनाए. रजत ने अपनी इस पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए. अंत के ओवरों में टिम डेविड ने महज 16 गेंदों का सामना करते हुए 34 रनों की नाबाद पारी खेली. डेविड ने 212 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए अपनी इस पारी में 2 चौके और तीन छक्के लगाए.
1. विराट कोहली - 37 मैचों में 1030 रन
2. केएल राहुल - 21 मैचों में 977 रन
3. शिखर धवन - 28 मैचों में 901 रन
4. अजिंक्य रहाणे - 32 मैचों में 888 रन
5. सुरेश रैना - 36 मैचों में 850 रन