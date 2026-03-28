विराट कोहली ने नामुमकिन को किया मुमकिन, IPL में कर दिया ऐसा अद्भुत कारनामा, आसपास भी पहुंचना मुश्किल!

Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad: आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम बिल्कुल चैंपियन की तरह खेली. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से रौंदकर जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया. इस मैच में टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने वो उपलब्धि हासिल कर ली, जिसके आसपास भी किसी खिलाड़ी पहुंचे तो बहुत बड़ी बात होगी. जी हां, 'चेज मास्टर' के नाम से मशहूर 'किंग' कोहली ने एक बार फिर बता दिया कि क्यों उन्हें टारगेट का पीछा करते हुए सबसे बड़ा बल्लेबाज कहा जाता है.

आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में RCB के 'धुरंधर' विराट कोहली ने अद्भुत कारनामा किया. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में उन्होंने नाबाद 69 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने आईपीएल करियर में रनों का पीछा करते हुए अपने 4000 रन भी पूरे कर लिए.

विराट कोहली ने नामुमकिन को किया मुमकिन

अगर कोई बल्लेबाज पूरे आईपीएल करियर में 4000 रन बना ले तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है. विराट कोहली ने तो सिर्फ चेज करते हुए चार हजार से अधिक रन बना दिए हैं. 2008 से आरसीबी की तरफ से खेल रहे कोहली दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ये कारनामा किया है. हैरान करने वाली बात ये है कि इस मामले में उनके आसपास भी कोई नहीं है. दूसरे नंबर पर डेविड वॉर्नर हैं, जिन्होंने आईपीएल में चेज करते हुए 3285 रन बनाए हैं.

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आईपीएल में चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन

4000* - विराट कोहली

3285 - डेविड वार्नर

3238 - रोहित शर्मा

2843 - शिखर धवन

2832 - रॉबिन उथप्पा

2543 - केएल राहुल

2501 - संजू सैमसन

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 28, 2026

आरसीबी ने 6 विकेट से जीता मैच

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवरों में 201 रनों का स्कोर खड़ा किया. अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड फेल रहे, लेकिन कप्तान ईशान किशन ने 38 गेंदों पर 80 रनों की शानदार पारी खेली. RCB की तरफ से डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज जैकब डफी ने 3 विकेट लिए. इसके बाद विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार ने ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए अपनी टीम को आसानी से जीत दिलाई. कोहली ने 38 गेंदों पर 69 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के जड़े. पडिक्कल ने 26 गेंदों पर 61 रन और कप्तान रजत पाटीदार ने 12 गेंदों पर 31 रन बनाए. आरसीबी ने महज 15.4 ओवरों में 4 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया.

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