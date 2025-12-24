विराट कोहली ने रचा इतिहास, LIST-A में पूरे किए 16000 रन, सचिन तेंदुलकर के क्लब में हुई एंट्री

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है. विराट कोहली ने आंध्र के खिलाफ बुधवार को बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदान पर जारी विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में 1 रन बनाते ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. विराट कोहली 15 साल बाद दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए उतरे और आते ही उन्होंने कमाल कर दिया.

विराट कोहली ने रचा इतिहास

आंध्र के खिलाफ बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में 1 रन बनाते ही विराट कोहली ने LIST-A क्रिकेट में अपने 16000 रन पूरे कर लिए हैं. LIST-A क्रिकेट में 16000 रन के रिकॉर्ड तक पहुंचने वाले विराट कोहली भारत के दूसरे और दुनिया के 9वें बल्लेबाज बन गए हैं. खबर लिखे जाने तक विराट कोहली के नाम 343 LIST-A मैचों में 16025 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. विराट कोहली ने इस दौरान 57 शतक और 84 अर्धशतक लगाए हैं.

सचिन के क्लब में हो जाएंगे शामिल

विराट कोहली LIST-A क्रिकेट में 16000 रन पूरा करते ही महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के खास क्लब में शामिल हो गए हैं. विराट कोहली से पहले भारत में केवल सचिन तेंदुलकर ने ही LIST-A क्रिकेट में 16000 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया था. सचिन तेंदुलकर ने 551 LIST-A मैचों में 21999 रन बनाए थे. इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने 60 शतक और 114 अर्धशतक लगाए.

LIST-A क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. ग्राहम गूच - 22211 रन

2. ग्रीम हीक - 22059 रन

3. सचिन तेंदुलकर - 21999 रन

4. कुमार संगकारा - 19456 रन

5. विव रिचर्ड्स - 16995 रन

6. रिकी पोंटिंग - 16363 रन

7. गॉर्डन ग्रीनिज - 16349 रन

8. सनथ जयसूर्या - 16128 रन

9. विराट कोहली - 16025 रन

10. एलन लैम्ब - 15658 रन

विराट कोहली के रिकॉर्ड्स

विराट कोहली ने साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. दुनिया के महान बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल विराट कोहली अपने 17 साल से भी अधिक लंबे करियर में अभी तक कई बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने इस दौरान 30 शतक और 31 अर्धशतक भी लगाए हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली ने अभी तक 308 मैचों में 58.46 की औसत से 14557 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने इस दौरान वनडे में 53 शतक और 76 अर्धशतक जमाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली ने 1 शतक और 38 अर्धशतकों की मदद से 4188 रन बनाए हैं.