'मेरे लिए यह आखिरी वर्ल्ड कप होगा...', विराट कोहली का बड़ा बयान, फैंस को दिया जोर का झटका

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने 2027 ODI वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा ऐलान किया है. विराट कोहली ने साफ किया है कि 2027 ICC मेंस ODI वर्ल्ड कप भारत के लिए उनका आखिरी वनडे वर्ल्ड कप होगा. अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाला यह टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के 12 मैदानों पर खेला जाएगा. विराट कोहली ने 2011 में भारत की मेजबानी में हुए ODI वर्ल्ड कप से अपने वर्ल्ड कप करियर की शुरुआत की थी. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2 अप्रैल 2011 को श्रीलंका को हराकर खिताब जीता था और विराट कोहली उस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा थे.
विराट कोहली अब तक 2011, 2015, 2019 और 2023 के चार वनडे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. 2027 में उनके पास अपने वर्ल्ड कप करियर को खिताबी जीत के साथ खत्म करने का मौका होगा. विराट कोहली वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. इसके अलावा उनके नाम एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी है. विराट कोहली ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में 765 रन बनाए थे. इस दौरान विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए थे.
वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले जियो-हॉटस्टार से बातचीत में विराट कोहली ने कहा कि वह अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में अपना पूरा जोर लगाना चाहते हैं. विराट कोहली ने साफ किया कि 2027 का टूर्नामेंट भारत के लिए उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा और उनका लक्ष्य ट्रॉफी जीतना है. उन्होंने यह भी कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह हर संभव कोशिश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
विराट कोहली ने कहा, '50 ओवर के वर्ल्ड कप की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है. टी20 वर्ल्ड कप में आपको लगभग 10 मैच खेलने होते हैं, लेकिन 50 ओवर के वर्ल्ड कप में आप एक दिन में 2.5 टी20 मैच के बराबर खेल रहे होते हैं. एक बड़े टूर्नामेंट और वर्ल्ड कप में इंटेंसिटी को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है. साथ ही, अब यह (2027 वर्ल्ड कप) विदेशी कंडीशंस में हो रहा है. इसमें आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है. मेरे लिए, यह भारत के लिए मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा और यही मेरा मोटिवेशन है. यानी, अपना सब कुछ मैदान पर झोंक देना और ज़ाहिर है, मकसद तो वर्ल्ड कप जीतना ही है और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूं.' विराट कोहली ने अब तक भारत के लिए 314 वनडे मैचों में 14,941 रन बनाए हैं.
विराट कोहली के साथ पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं. रोहित शर्मा ने कहा है कि वह वर्ल्ड कप को लेकर उत्साहित हैं और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में अगर दोनों दिग्गज बल्लेबाज 2027 में भारतीय टीम का हिस्सा बनते हैं, तो यह उनके ODI करियर का बेहद अहम पड़ाव होगा.
रोहित शर्मा ने अपने वनडे वर्ल्ड कप में खेलने के प्लान को लेकर कहा था, 'मेरे मन में कभी यह ख्याल नहीं आएगा कि मेरा काम पूरा हो गया है. जब तक आप खेल रहे हैं, हमेशा कुछ न कुछ नया करने की उम्मीद रहती है और मैं वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहा हूं, यह देख रहा हूं कि आगे मेरे लिए क्या है. जब वर्ल्ड कप खेला जाता है, या जब हम कोई ICC टूर्नामेंट खेलते हैं, तो उसमें एक अलग तरह की चुनौती होती है, क्योंकि आपका सामना अलग-अलग टीमों से होता है और आप अलग-अलग जगहों पर खेलते हैं. इसलिए, आपको अलग तरह से तैयारी करनी पड़ती है, अलग तरह से सोचना पड़ता है और यही चुनौती है.'