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विराट कोहली खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप! दिग्गज क्रिकेटर ने अब खुद उठा दिया राज के ऊपर से पर्दा

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने ICC वर्ल्ड कप 2027 में खुद के खेलने को लेकर अब एक बड़ा बयान दिया है. विराट कोहली का कहना है कि वह 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप तभी खेलेंगे जब उन्हें अहमियत दी जाएगी, न कि उनसे खुद को साबित करने के लिए कहा जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 15, 2026, 02:30 PM IST
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विराट कोहली खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप! दिग्गज क्रिकेटर ने अब खुद उठा दिया राज के ऊपर से पर्दा

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने ICC वर्ल्ड कप 2027 में खुद के खेलने को लेकर अब एक बड़ा बयान दिया है. विराट कोहली का कहना है कि वह 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप तभी खेलेंगे जब उन्हें अहमियत दी जाएगी, न कि उनसे खुद को साबित करने के लिए कहा जाएगा. विराट कोहली के मुताबिक उन्होंने खेल के प्रति अपने प्यार और लगातार कड़ी मेहनत पर जोर दिया है. विराट कोहली ने ICC 2027 वर्ल्ड कप खेलने के बारे में खुलकर बात की और कहा कि उनकी एक शर्त है, उन्हें किसी के सामने 'कुछ भी साबित' करने की जरूरत न पड़े.

विराट कोहली खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप!

37 साल के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल (ODI) मैच खेलते हैं, पिछले दो सालों में उन्होंने T20I और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. विराट कोहली ने अपनी IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ एक पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा कि वह फिर भी कड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं.

दिग्गज क्रिकेटर ने अब खुद उठा दिया राज के ऊपर से पर्दा

विराट कोहली ने कहा, 'मेरा नजरिया बहुत साफ है. अगर मैं जिस माहौल का हिस्सा हूं और टीम में कुछ अहम योगदान दे सकता हूं, तो मैं जरूर खेलूंगा, लेकिन अगर मुझे यह महसूस कराया जाता है कि मुझे अपनी काबिलियत और अहमियत साबित करनी होगी, तो मैं उस स्थिति में नहीं खेलूंगा. और ऐसा इसलिए है, क्योंकि मैं अपनी तैयारी को लेकर पूरी तरह ईमानदार हूं, और खेल के प्रति अपने रवैये को लेकर भी पूरी तरह ईमानदार हूं.'

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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