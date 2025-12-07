Advertisement
302 रन... 12 छक्के और 2 शतक, अचानक इतने खतरनाक कैसे बने विराट, इसे दिया अपनी घातक फॉर्म का क्रेडिट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने तहलका मचाकर रख दिया. विराट कोहली ने रनों, शतकों और छक्कों का ऐसा तूफान मचाया कि उसका साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था. विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस तीन मैचों की वनडे सीरीज में 151 की बेहतरीन औसत से 302 रन बनाए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 07, 2025, 07:36 AM IST
302 रन... 12 छक्के और 2 शतक

विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 302 रन बनाने के लिए 2 शतक और 1 अर्धशतक जमाया है. विराट कोहली ने इस दौरान 24 चौके और 12 छक्के भी उड़ाए हैं. विराट कोहली को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 'मैन ऑफ द सीरीज' चुना गया है. विराट कोहली ने रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में 135 रन बनाए, जिसके बाद रायपुर में दूसरे वनडे मैच के दौरान 102 रन की पारी खेली. विशाखापत्तनम में विराट कोहली ने नाबाद 65 रन जड़े.

6 शतक... 63 छक्के और 1942 रन, भारत-साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में बन गया महारिकॉर्ड, विराट का रहा दबदबा

विराट कोहली का बड़ा खुलासा

विराट कोहली ने शनिवार को मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, 'मैंने इस सीरीज में जिस तरह से खेला है, वह मेरे लिए सबसे संतोषजनक रहा. मैं मन ही मन बहुत आजाद महसूस कर रहा हूं. मैंने अपने स्तर को बनाए रखने और असर डालने की कोशिश की है. मैं लंबे समय तक और परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी कर सकता हूं.'

'एक गलती आपको भारी पड़ सकती है'

विराट कोहली ने कहा, 'आपके जीवन में कई ऐसे दौर आते हैं, जब आपको खुद पर शक होता है. आप नर्वस महसूस करते हैं, खासकर बैटिंग में, जहां एक गलती आपको भारी पड़ सकती है. यह एक पूरा सफर है. हमें बेहतर होना है. एक बेहतर इंसान बनना है. मैं नकारात्मक सोच के पैटर्न को समझ सकता हूं. इसे जानना और इस पर काम करना मेरे स्वभाव में मदद करता है. मुझे खुशी है कि मैं अभी भी टीम के लिए योगदान दे रहा हूं.'

विराट कोहली ने की सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, ODI में ऐसा करने वाले बने दुनिया के दूसरे बल्लेबाज

विराट ने किसे दिया अपनी घातक फॉर्म का क्रेडिट?

विराट कोहली ने आगे कहा, 'जब मैं खुलकर खेलता हूं, तो मुझे पता होता है कि मैं छक्के मार सकता हूं. पहले मुकाबले में खेली गई पारी इस सीरीज की सबसे अच्छी पारी थी. मैं ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से नहीं खेला था, लेकिन उस दिन की ऊर्जा ने मुझे जोखिम लेने में मदद की.' विशाखापत्तनम में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम 47.5 ओवरों में 270 रन पर सिमट गई.

भारत ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया

इस पारी में क्विंटन डि कॉक ने सर्वाधिक 106 रन बनाए. मेजबान टीम की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने 4-4 विकेट हासिल किए. इसके जवाब में भारत ने 39.5 ओवरों में 9 विकेट शेष रहते जीत दर्ज की. टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल ने 116 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा ने 75 रन टीम के खाते में जोड़े. विराट कोहली ने नाबाद 65 रन बनाए. भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया है.

