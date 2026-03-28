VIDEO: विराट कोहली ने लूट ली महफिल, पहले RCB को तूफानी फिफ्टी से दिलाई जीत, फिर अनुष्का को दिया फ्लाइंग किस

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 के ओपनिंग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हराकर इस सीजन का धमाकेदार आगाज किया है. विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को जीत दिलाने के बाद अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा को 'फ्लाइंग किस' दिया. बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी बदले में अपने पति विराट कोहली को रिटर्न 'फ्लाइंग किस' दिया.

@CricketCentrl) March 28, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

विराट ने अनुष्का को दिया 'फ्लाइंग किस'

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के बीच का यह प्यारा सा पल अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ IPL 2026 के ओपनिंग मैच के दौरान विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को सपोर्ट करने के लिए उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के स्टैंड्स में मौजूद थीं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 201 रन बनाए थे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को जीत के लिए 202 रनों का टारगेट दिया था.

विराट कोहली ने लूट ली महफिल

जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने 15.4 ओवर में विकेट गंवाकर 203 रन बनाते हुए 6 विकेट से यह मैच जीत लिया. विराट कोहली और देवदत्त पडीक्कल की तूफानी बैटिंग ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के 202 रन के टारगेट को भी बौना बना दिया. विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को जीत दिलाने और मैच फिनिश करने के बाद खुद को नहीं रोक पाए और अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा को 'फ्लाइंग किस' दे दिया. विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ अपने इस रोमांटिक पल से महफिल लूट ली.

विराट-पडीक्कल ने मचाया तूफान

इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे देवदत्त पड्डिकल ने मात्र 26 गेंदों पर 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 61 रन की पारी खेली और विराट के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों पर 101 रन की अहम साझेदारी की. विराट कोहली 38 गेंदों पर 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 69 रन बनाकर नाबाद रहे. कप्तान रजत पाटीदार ने 12 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 31 रन की पारी खेली. साल्ट 8 रन बनाकर आउट हुए. जितेश शर्मा शून्य पर आउट हुए. टिम डेविड 10 गेंद पर 16 रन बनाकर नाबाद रहे.