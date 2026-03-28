Advertisement
trendingNow13157269
Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: विराट कोहली ने लूट ली महफिल, पहले RCB को तूफानी फिफ्टी से दिलाई जीत, फिर अनुष्का को दिया फ्लाइंग किस

VIDEO: विराट कोहली ने लूट ली महफिल, पहले RCB को तूफानी फिफ्टी से दिलाई जीत, फिर अनुष्का को दिया फ्लाइंग किस

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 के ओपनिंग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हराकर इस सीजन का धमाकेदार आगाज किया है. विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को जीत दिलाने के बाद अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा को 'फ्लाइंग किस' दिया. बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी बदले में अपने पति विराट कोहली को रिटर्न 'फ्लाइंग किस' दिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 29, 2026, 12:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: विराट कोहली ने लूट ली महफिल, पहले RCB को तूफानी फिफ्टी से दिलाई जीत, फिर अनुष्का को दिया फ्लाइंग किस

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 के ओपनिंग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हराकर इस सीजन का धमाकेदार आगाज किया है. विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को जीत दिलाने के बाद अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा को 'फ्लाइंग किस' दिया. बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी बदले में अपने पति विराट कोहली को रिटर्न 'फ्लाइंग किस' दिया.

विराट ने अनुष्का को दिया 'फ्लाइंग किस'

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के बीच का यह प्यारा सा पल अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ IPL 2026 के ओपनिंग मैच के दौरान विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को सपोर्ट करने के लिए उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के स्टैंड्स में मौजूद थीं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 201 रन बनाए थे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को जीत के लिए 202 रनों का टारगेट दिया था.

विराट कोहली ने लूट ली महफिल

जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने 15.4 ओवर में विकेट गंवाकर 203 रन बनाते हुए 6 विकेट से यह मैच जीत लिया. विराट कोहली और देवदत्त पडीक्कल की तूफानी बैटिंग ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के 202 रन के टारगेट को भी बौना बना दिया. विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को जीत दिलाने और मैच फिनिश करने के बाद खुद को नहीं रोक पाए और अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा को 'फ्लाइंग किस' दे दिया. विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ अपने इस रोमांटिक पल से महफिल लूट ली.

विराट-पडीक्कल ने मचाया तूफान

इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे देवदत्त पड्डिकल ने मात्र 26 गेंदों पर 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 61 रन की पारी खेली और विराट के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों पर 101 रन की अहम साझेदारी की. विराट कोहली 38 गेंदों पर 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 69 रन बनाकर नाबाद रहे. कप्तान रजत पाटीदार ने 12 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 31 रन की पारी खेली. साल्ट 8 रन बनाकर आउट हुए. जितेश शर्मा शून्य पर आउट हुए. टिम डेविड 10 गेंद पर 16 रन बनाकर नाबाद रहे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

देश के आर्थिक विकास का 'जेवर' से टेक ऑफ! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलेगी तकदीर
Noida International Airport
देश के आर्थिक विकास का 'जेवर' से टेक ऑफ! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलेगी तकदीर
घबराएं नहीं, आवाज उठाएं, गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुडें
DNA
घबराएं नहीं, आवाज उठाएं, गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुडें
नवरात्र समापन के बाद भी नहीं थमी श्रद्धालुओं की भीड़, मां के दर्शन के लिए उमड़े भक्त
Katda
नवरात्र समापन के बाद भी नहीं थमी श्रद्धालुओं की भीड़, मां के दर्शन के लिए उमड़े भक्त
Sunday नहीं ‘भानुवासर’! संस्कृत में क्या कहलाते हैं सप्ताह के 7 दिन? जानें अनोखे नाम
Sanskrit Week Days Name
Sunday नहीं ‘भानुवासर’! संस्कृत में क्या कहलाते हैं सप्ताह के 7 दिन? जानें अनोखे नाम
ईरान और इजरायल-अमेरिका विवाद, वैश्विक अराजकता और भारतीय हितों की परीक्षा कैसे?
Iran war
ईरान और इजरायल-अमेरिका विवाद, वैश्विक अराजकता और भारतीय हितों की परीक्षा कैसे?
पंजाब में ‘स्वास्थ्य क्रांति’ ने पांव पसारे, 109 आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित
punjab health scheme
पंजाब में ‘स्वास्थ्य क्रांति’ ने पांव पसारे, 109 आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित
JK पुलिस का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, A++ कैटेगरी के पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 गिरफ्तार
jammu kashmir terror news
JK पुलिस का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, A++ कैटेगरी के पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 गिरफ्तार
गेहूं कटाई से पहले पंजाब ने की तेल आपूर्ति की मांग, CM बोले- केंद्र तुरंत एक्शन ले
Bhagwant Mann
गेहूं कटाई से पहले पंजाब ने की तेल आपूर्ति की मांग, CM बोले- केंद्र तुरंत एक्शन ले
पश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी असर, वोटिंग और रिजल्ट पर कैसे पडे़गा Impact?
Kerala Assembly Election 2026
पश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी असर, वोटिंग और रिजल्ट पर कैसे पडे़गा Impact?
तमिलनाडु में 164 सीटों पर चुनाव लड़ेगी DMK, सहयोगियों को दीं 70 सीटें
Assembly Election 2026
तमिलनाडु में 164 सीटों पर चुनाव लड़ेगी DMK, सहयोगियों को दीं 70 सीटें