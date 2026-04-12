बाबर का गुरूर चकनाचूर, गेल को भी पछाड़ा... विराट कोहली का 'स्पेशल 100', T20 में बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

Virat Kohli Records: मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में नया वर्ल्ड कप बना दिया है. वानखेड़े स्टेडियम में फिल सॉल्ट के साथ शतकीय पार्टनरशिप कर उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम का घमंड चकनाचूर कर दिया. साथ ही आरसीबी के अपने पुराने साथी क्रिस गेल से भी आगे निकल गए. मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में विराट कोहली और फिल सॉल्ट के बीच 65 गेंदों पर 120 रनों की शानदार साझेदारी हुई. ये पार्टनरशिप ऐतिहासिक है, क्योंकि 'किंग' कोहली अब टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 100 रन से अधिक की साझेदारी करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने एक साथ बाबर आजम और क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया.

वानखेड़े स्टेडियम में एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बल्लेबाजों के लिए मददगार पिच पर फिल सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया. कोहली ज्यादा तेज गति से रन नहीं बना सके, लेकिन सॉल्ट ने उनकी भी भरपाई कर दी.

विराट कोहली ने बाबर-गेल को पछाड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक शतकीय साझेदारियों में शामिल होने के मामले में क्रिस गेल और बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है. वो इस फॉर्मेट मे रिकॉर्ड 47 बार शतकीय साझेदारी का हिस्सा रहे हैं. पहले ये रिकॉर्ड संयुक्त रूप से बाबर और गेल के नाम था.

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टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियां

47 - विराट कोहली

46 - क्रिस गेल

46 - बाबर आज़म

45 - डेविड वार्नर

40 - फाफ डु प्लेसिस

कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ पूरे किए 1000 रन

आईपीएल 2026 के इसी मैच में कोहली ने एक और 'विराट' कारनामा किया. आरसीबी के स्टार बल्लेबाज अब 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मैच में उन्होंने इस टीम के खिलाफ 1000 रन पूरे कर लिए. इस लिस्ट में केएल राहुल (977 रन) दूसरे और शिखर धवन (901 रन) तीसरे नंबर पर हैं.

सॉल्ट और पाटीदार ने मचाया गदर

मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस मुकाबले में विराट कोहली ने 38 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेलकर आईपीएल करियर का 65वां अर्धशतक ठोका. हालांकि, असली महफिल कप्तान रजत पाटीदार और ओपनर फिल सॉल्ट ने लूटी. खराब फॉर्म से गुजर रहे इंग्लिश बल्लेबाज ने 36 गेंदों पर 78 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. उनके आउट होने के बाद नंबर-3 पर उतरे रजत पाटीदार ने 17 गेंदों पर फिफ्टी जड़कर सनसनी मचा दी. वो आरसीबी की तरफ से क्रिस गेल के साथ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. पहले नंबर पर रोमारियो शेफर्ड हैं.

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