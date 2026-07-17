कुमार संगकारा का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, कार्डिफ में 65 रन बनाते ही विराट कोहली ने रचा इतिहास

भारत को इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने तीन ODI मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. इंग्लिश टीम के जीत के हीरो जो रूट रहे, जिन्होंने नाबाद 99 रन बनाए. इस शानदार पारी के लिए रूट को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज 0-4 से गंवाने के बाद भारत ने बर्मिंघम में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच को 6 विकेट से अपने नाम किया था.
अब सीरीज का अंतिम मुकाबला 19 जुलाई को लंदन में खेला जाएगा. कार्डिफ में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम सिर्फ 44 ओवरों का सामना कर सकी. टीम इंडिया महज 233 रन पर सिमट गई. टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने 66 गेंदों में 8 चौकों के साथ 65 रन की पारी खेली, जबकि श्रेयस अय्यर 71 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 66 रन बनाकर आउट हुए. विराट कोहली ने इस मैच के दौरान 66 रन बनाकर इतिहास रच दिया.
विराट कोहली ने विपक्षी टीम के घरेलू मैदान पर खेले गए ODI मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का कुमार संगकारा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. 37 साल के इस भारतीय स्टार को कुमार संगकारा के 5,518 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने और इस लिस्ट में टॉप पर पहुंचने के लिए कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 46 रनों की जरूरत थी. विराट कोहली ने यह उपलब्धि तब हासिल की जब उन्होंने भारत की पारी के 24वें ओवर की चौथी गेंद पर अपना 46वां रन बनाया. श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने विपक्षी देशों में खेले गए 149 वनडे मैचों में 5,518 रन बनाए थे. इसके उलट, कार्डिफ में चल रहा मैच विराट कोहली का विपक्षी टीम के घरेलू मैदान पर 126वां वनडे है.
1. विराट कोहली - 5538 रन
2. कुमार संगकारा - 5518 रन
3. रिकी पोंटिंग - 5090 रन
4. सचिन तेंदुलकर - 5065 रन
5. महेंद्र सिंह धोनी - 4520 रन
विराट कोहली के नाम अब घर से दूर (भारत के बाहर) खेले गए 183 वनडे मैचों में 8000* रन हो गए हैं. विराट कोहली के अलावा सिर्फ सचिन तेंदुलकर (11,450) और सौरव गांगुली (8,111) ही भारत के लिए घर से बाहर और न्यूट्रल वेन्यू पर खेले गए 50-ओवर के मैचों में 8,000 से ज्यादा रन बना पाए हैं. कार्डिफ में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम सिर्फ 44 ओवरों का सामना कर सकी. मेहमान टीम महज 233 रन पर सिमट गई. इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि साकिब महमूद ने 2 विकेट चटकाए. सैम करन और विल जैक्स को 1-1 सफलता हाथ लगी. जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 44.1 ओवर में 235/6 का स्कोर बनाते हुए 4 विकेट से यह मैच जीत लिया.