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विराट कोहली ने पहली बार तोड़ी चुप्पी! बताया क्यों अचानक बीच IPL में छोड़ा टेस्ट; वापसी के सवाल पर दिया दोटूक जवाब

Virat Kohli Test Retirement: विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की सभी अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. नई दिल्ली में एक इवेंट के दौरान कोहली ने साफ किया कि वह अब इस फॉर्मेट से पूरी तरह 'डन' हैं और उनका ध्यान केवल वनडे क्रिकेट पर है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 21, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:34 PM IST
विराट कोहली ने पहली बार तोड़ी चुप्पी! बताया क्यों अचानक बीच IPL में छोड़ा टेस्ट; वापसी के सवाल पर दिया दोटूक जवाब
Image Credit: विराट कोहली. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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