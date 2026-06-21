Virat Kohli Test Retirement: दिग्गज बल्लेबाज ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास ले लिया था. उन्होंने करीब एक साल बाद इस पर चुप्पी तोड़ते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने वापसी की संभावनाओं पर जवाब दिया. रविवार (21 जून) को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उनसे टेस्ट क्रिकेट को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने अपनी चिरपरिचित बेबाकी के साथ वापसी की चर्चाओं को खारिज कर दिया.
कोहली ने वापसी की सुझाव पर हंसते हुए एक ऐसा जवाब दिया जिसने किसी भी संशय की गुंजाइश नहीं छोड़ी. उन्होंने कहा कि वह संन्यास से बाहर आने के बजाय अपने प्रोडक्ट को कम कीमत पर बेचना पसंद करेंगे और पुष्टि की कि वह अब वास्तव में टेस्ट क्रिकेट से पूरी तरह "डन" (Done) हो चुके हैं.
कोहली ने मुस्कुराते हुए कहा, ''मैं बल्कि कम कीमत पर (प्रोडक्ट) बेचना चाहूंगा. मैं इसके साथ (टेस्ट क्रिकेट) खत्म कर चुका हूं.'' उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया. कई लोग लंबे समय से कोहली की वापसी की राह देख रहे थे. हालांकि, विराट पहले भी इस पर बोल चुके थे, लेकिन फैंस को उम्मीद थी कि वह कुछ और मैच खेल सकते हैं.
कोहली के इस छोटे लेकिन प्रभावशाली बयान ने आधुनिक क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार टेस्ट करियर में से एक पर पर्दा गिरा दिया है. भारत की तेज गेंदबाजी संस्कृति में क्रांतिकारी बदलाव लाने और ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीत दिलाने वाले इस दिग्गज बल्लेबाज ने स्पष्ट किया कि वह अपने संन्यास के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं.
कोहली के टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है. पिछले साल आईपीएल के बीच में उन्होंने अचानक यह निर्णय लेकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया था, जबकि उससे ठीक पहले उन्होंने 12 साल बाद रणजी ट्रॉफी खेलकर रेड-बॉल क्रिकेट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी और इंग्लैंड दौरे के लिए उनकी उपलब्धता के संकेत भी मिले थे.
इस साल की शुरुआत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पॉडकास्ट पर कोहली ने इस पर चुप्पी तोड़ी थी. उन्होंने स्वीकार किया कि वह अब ऐसे माहौल में काम नहीं करना चाहते जहां उन्हें अपनी महान विरासत के बावजूद लगातार खुद को साबित करना पड़े. उन्होंने कहा कि वह केवल उसी जगह खेलना जारी रखेंगे जहां उनकी वैल्यू का सम्मान किया जाए.
खिलाड़ी के करीबी सूत्रों का कहना है कि कोहली अब अपनी फिटनेस के प्रबंधन पर ध्यान दे रहे हैं ताकि वह अपने करियर को केवल वनडे इंटरनेशनल (ODI) प्रारूप में लंबा खींच सकें. वह पहले ही टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. हाल ही में 2026 आईपीएल फाइनल के दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग की चोट लग गई थी. इस कारण वह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाए थे.