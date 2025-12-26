Virat Kohli ने तोड़ डाला एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस कारनामे से दुनिया को किया हैरान, 6 पारियों में 584 रनों के दम पर रचा इतिहास

Virat Kohli Record: 37 साल के हो चुके विराट कोहली रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं. टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने के बाद वनडे क्रिकेट में कोहली का बल्ला रनों की आग उगल रहा है. इन दिनों वह घरेलू क्रिकेट के विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में दिल्ली के लिए जलवा दिखा रहे हैं. पहले मुकाबले में कोहली ने 131 रन कूटे थे और दूसरे मुकाबले में भी 77 रनों की दमदार पारी खेली. इस पारी के दम पर कोहली ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. नए विश्व रिकॉर्ड के दम पर विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें यूं ही क्रिकेट का किंग नहीं कहा जाता.

दरअसल, विराट कोहली ने 50 ओवर फॉर्मेट में ऐसा करिश्मा कर डाला, जिससे पूरी दुनिया हैरान है. कोहली अब लिस्ट A क्रिकेट में सबसे ज्यादा बल्लेबाजी औसत रखने वाले बैटर बन गए हैं. लिस्ट A में उनका औसत अब 57.87 का हो गया है. जिसके दम पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज माइकल बेवन को भी पीछे छोड़ दिया है, जिनका औसत 57.86 का था. इस लिस्ट में सैम हेन, शान मसूद और चेतेश्वर पुजारा जैसे बेहतरीन बल्लेबाज भी शामिल हैं, लेकिन नंबर एक पर अब किंग कोहली का जलवा है.

आखिरी 6 पारियों में 3 शतक और 3 फिफ्टी

विराट बेहद शानदार फॉर्म में हैं. इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कोहली ने 50 ओवर के फॉर्मेट में अपनी पिछली 6 पारियों में कुल 584 रन ठोक दिए हैं. इस दौरान उनका औसत 146 का रहा, जो अपने आप में अविश्वसनीय है. कोहली के बल्ले से 3 शतक और 3 फिफ्टी निकली हैं. उनका स्ट्राइक रेट 116.56 रहा है. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में 2 शतक ठोके थे और अब घरेलू क्रिकेट में भी एक शतक ठोक सभी का दिल जीत लिया है.

लिस्ट A क्रिकेट में सबसे ज्यादा बैटिंग एवरेज रखने वाले टॉप 3 बैटर

विराट कोहली- भारत के लिए 330 पारियों में 57.87 की औसत है. उनके बल्ले से 58 शतक और 85 फिफ्टी निकली हैं.

माइकल बेवन- ऑस्ट्रेलिया के लिए इस दिग्गज ने 427 पारियों में 57.86 की औसत से रन जोड़े थे, जिसमें 13 शतक और 116 फिफ्टी शामिल थीं.

सैम हेन- ऑस्ट्रेलिया के इस युवा बैटर ने 64 मैचों में 57.76 की औसत से रन बनाए हैं. अब तक वह 10 शतक और 17 फिफ्टी लगा चुके हैं.

कैसा है विराट कोहली का लिस्ट A क्रिकेट करियर?

लिस्ट A क्रिकेट में विराट कोहली के आंकड़े दमदार हैं. दिल्ली के इस मैच को छोड़कर कोहली ने अब तक 343 मैचों में 57.60 की औसत से 16130 रन बनाए हैं. लिस्ट A में 50 ओवर वाले टूर्नामेंट शामिल होते हैं. कोहली ने इस फॉर्मेट में 58 शतक और 84 फिफ्टी जमाई हैं. उनका हाई स्कोर 183 रन है.

