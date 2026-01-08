'बिना विराट का नाम लिए...', संजय मांजरेकर पर फूटा कोहली के भाई का गुस्सा, टेस्ट रिटायरमेंट पर उठाए थे सवाल

Virat Kohli Sanjay Manjrekar: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. उनके इस फैसले पर अब तक सवाल उठाए जाते हैं. आलोचक उनकी आलोचना करते हैं और फैंस वापसी की गुहार लगाते हैं. इसके बावजूद विराट अपनी बात पर अडिग हैं और सिर्फ वनडे में टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने उसके बाद से जोरदार प्रदर्शन किया है. कोहली पर हाल ही में पूर्व भारती य क्रिकेट संजय मांजरेकर ने सवाल उठाए थे और कहा था कि उन्होंने टेस्ट में फॉर्म हासिल करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं किए और आसान फॉर्मेट में आगे खेलना चुना.

विराट के भाई का फूटा गुस्सा

कोहली के भाई विकास ने संजय मांजरेकर की हालिया टिप्पणी के बाद भारतीय बल्लेबाज के आलोचकों पर निशाना साधा है. मांजरेकर को लगा कि पूर्व भारतीय कप्तान को अपने रेड-बॉल करियर को समय से पहले खत्म करने के बजाय अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म हासिल करने की कोशिश में ज्यादा दृढ़ संकल्प दिखाना चाहिए था. विकास कोहली ने थ्रेड्स पर एक तीखी टिप्पणी करते हुए उन लोगों को निशाना बनाया जो चर्चा में बने रहने के लिए विराट के नाम का इस्तेमाल करते हैं.



Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ​6, 4, 6, 4, 6, 4... टीम इंडिया के ओपनर ने की बॉलिंग तो सरफराज खान ने कूटे रन, सबसे तेज फिफ्टी का बनाया रिकॉर्ड

विकास कोहली ने क्या लिखा?

विकास ने कहा कि कुछ लोग स्टार बल्लेबाज का नाम लिए बिना अपना घर नहीं चला सकते. हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर मांजरेकर के नाम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फैंस ने अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है. उन्होंने लिखा, ''लगता है लोगों की दाल रोटी नहीं चलती...बिना विराट कोहली का नाम लिए हुए.'' यह पहली बार नहीं है जब विकास ने मांजरेकर पर निशाना साधा है, जब उन्होंने विराट के IPL स्ट्राइक-रेट पर तंज कसने के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आलोचना की थी.

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया से बाहर ये रन मशीन... बनाया धांसू रिकॉर्ड, विराट कोहली-चेतेश्वर पुजारा और माइकल बेवन से निकला आगे

शानदार फॉर्म में कोहली

मैदान के बाहर की बातों के बावजूद वनडे क्रिकेट में विराट कोहली की हालिया उपलब्धियां शानदार रही हैं. न्यूजीलैंड सीरीज से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 2-1 से घरेलू सीरीज जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कोहली ने लगातार मैचों में 135 और 102 रन बनाए, इसके बाद नाबाद 65 रन बनाकर सीरीज में 302 रनों के साथ टॉप स्कोरर रहे. लगभग 15 साल बाद दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में घरेलू क्रिकेट में विराट की वापसी ने उनकी स्थिति को और मजबूत किया. उन्होंने आंध्र के खिलाफ 101 गेंदों में 131 रन और गुजरात के खिलाफ 61 गेंदों में 77 रन बनाए. 7 जनवरी को विराट वनडे ओपनर से पहले वडोदरा पहुंचे, जिससे एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा हो गई. क्रिकेटर को देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस के आने के कारण सुरक्षा बढ़ा दी गई.