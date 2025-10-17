Advertisement
उधर कंगारुओं को धोने की तैयारी में जुटे कोहली, इधर भाई के सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाई खलबली

दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली इन दिनों टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां वह कंगारुओं के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. पहला मुकाबला 19 अक्टूबर से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले उनके भाई विकास कोहली ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की, जिसने खलबली मचा दी.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:14 PM IST
क्रिकेट फैंस का पूरा फॉक्स इस समय ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने होने वाली वनडे सीरीज पर है, जहां लंबे समय बाद भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने उतरेंगे. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर कंगारुओं के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयारियों में जुट गई है. सबके चहेते विराट कोहली को भी बैटिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस करते देखा गया. पहला मुकाबला 19 अक्टूबर से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले विराट कोहली के भाई विकास कोहली ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसने खलबली मचा दी.

तहलका मचाने को तैयार किंग कोहली

टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से संन्यास ले चुके विराट कोहली आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के लिए खेलते नजर आए थे. उन्होंने भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई. कई महीनों बाद अब कोहली के बल्ले से चौके-छक्के देखने के लिए फैंस उत्सुक हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली का यह ऑस्ट्रेलिया दौरा आखिरी भी हो सकता है. ऐसे में फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. पर्थ में होने वाले सीरीज के पहला वनडे मैच हाउसफुल रहेगा. 60000 सीटों की क्षमता वाले इस स्टेडियम की सभी टिकटें बिक चुकी हैं.

विराट कोहली के भाई ने पोस्ट में क्या लिखा?

विराट कोहली के भाई विकास कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने गलत जानकारी और फेक न्यूज फैलाने वालों पर निशाना साधा. vk0681 नाम से इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वाले विकास ने अपनी स्टोरी में लिखा, 'मुझे इन दिनों इतनी गलत जानकारी और फेक न्यूज फैलने पर कोई हैरानी नहीं है... कुछ लोग इतने खाली हैं और उनके पास ऐसा करने के लिए बहुत समय है... आप सभी को शुभकामनाएं.'

विकास कोहली का किस और इशारा?

विकास कोहली का सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे समय में आया जब हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हमेशा के लिए यूके में बस गए हैं. यह भी दावा किया गया कि विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और दो बच्चों के साथ यूके में स्थायी रूप से बसने की योजना बना रहे हैं. इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो विराट कोहली ने गुरुग्राम में अपने 80 करोड़ रुपये के घर का जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (कानूनी अधिकार) अपने भाई को सौंप दिया है. 

इस पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत विराट की अनुपस्थिति में उनके भाई को संपत्ति से जुड़े सभी मामलों, जैसे कि घर का रखरखाव और उसे बेचने तक का पूरा अधिकार मिल गया है. फैंस विकास कोहली के पोस्ट को इसी मामले से जोड़कर देख रहे हैं. बता दें कि कोहली की गुरुग्राम के डीएलएफ सिटी फेज-1 में एक आलीशान कोठी है. यह कोठी उन्होंने 2021 में खरीदी था. गुरुग्राम में विराट कोहली का एक लक्जरी फ्लैट भी है.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Virat KohliVikas Kohliind vs aus series

