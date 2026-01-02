Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटनए साल में 3 नए मिशन...2026 में Virat Kohli चकनाचूर कर सकते हैं यह 3 महारिकॉर्ड, 15000 का जादुई आंकड़ा भी शामिल

नए साल में 3 नए मिशन...2026 में Virat Kohli चकनाचूर कर सकते हैं यह 3 महारिकॉर्ड, 15000 का जादुई आंकड़ा भी शामिल

Virat Kohli can shatter these 3 records in 2026: साल 2026 में विराट कोहली रिकॉर्डबुक हिलाने वाले हैं. वो एक नहीं बल्कि 3 महारिकॉर्ड बना सकते हैं. कोहली आईपीएल में कुछ ऐसा कर जाएंगे, जो सालों तक याद रखा जाएगा. इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कोहली बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 02, 2026, 11:15 AM IST
Most international runs
Most international runs

Virat Kohli can shatter these 3 records in 2026: साल 2026 का आगाज हो चुका है. नए साल में विराट कोहली एक तो नहीं बल्कि तीन नए मिशन के साथ क्रिकेट के मैदान पर उतरेंगे. ये मिशन उसी मंजिल का हिस्सा हैं, जो 2027 में पूरी हो सकती है. जी हां, विराट कोहली का 2027 तक खेला तय माना जा रहा है. 37 साल के विराट वनडे में जिस तरह से खेल रहे हैं वो काबिले तारीफ है. 2025 में उन्होंने रनों की बारिश की और ये बता दिया कि अभी उनमें रन बनाने की भूख बाकी है. अगले 3 साल तक अगर विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं तो कई रिकॉर्ड बनाएंगे. अगर बात साल 2026 की करें तो उनके पास 3 महारिकॉर्ड तोड़ने का बढ़िया मौका है. कोहली का बल्ला चला तो ना सिर्फ वो आईपीएल में इतिहास रचेंगे, बल्कि वनडे में 15000 रनों का जादुई आंकड़ा भी छू सकते हैं.

टेस्ट और टी20 को अलविदा कह चुके विराट कोहली 11 जनवरी 2026 को एक्शन में दिखेंगे. ये वही दिन है जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है. टीम इंडिया इस साल करीब 16 वनडे खेलेगी और विराट कोहली हर मैच में आपको नजर आ सकते हैं. इसके अलावा उन्हें आपीएल 2026 में भी खेलना है. वो डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी को लगातार दूसरा खिताब दिलाने की कोशिश करेंगे. नीचे जानिए उन 3 महारिकॉर्ड के बारे में, जिसे विराट अपने सुनहर करियर में शामिल कर सकते हैं.

वनडे में 15000 रनों का जादुई आंकड़ा

विराट कोहली के पास वनडे क्रिकेट में 15000 रनों का जादुई आंकड़ा छूने का मौका है. इस मुकाम को दुनिया के सिर्फ एक क्रिकेटर ही हासिल कर पाया है, जो सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने अपने करियर में 18426 वनडे रन बनाए हैं. कोहली उनका रिकॉर्ड ब्रेक तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इस 15000 रनों के मुकाम को हासिल करने वाले दूसरे क्रिकेटर बन सकते हैं. कोहली अब तक 308 वनडे में 14557 रन बना चुके हैं. अब उन्हें 15,000 रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए कोहली को 443 रनों की दरकार है.

आईपीएल में 9000 रनों का जादुई आंकड़ा

2008 से आईपीएल खेला जा रहा है. अब तक 18 सीजन हो चुके हैं. इतने सालों में कोई भी खिलाड़ी 9 हजार रनों के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाया है. कोहली ये कमाल कर सकते हैं. अगर 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 में कोहली का बल्ला चला तो वो इस मुकाम को हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बनेंगे. आईपीएल के पहले 9 हजारी बनने के लिए कोहली को सिर्फ 339 रनों की जरूर है. वो फिलहाल इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं. कोहली ने आईपीएल के 267 मैचों में 8661 बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 63 फिफ्टी शामिल हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में 28000 रनों का आंकड़ा

विराट कोहली इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में 28000 रनों का आंकड़ा छू सकते हैं. कोहली फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 3 पर हैं. वो अब तक 27,975 रन बना चुके हैं. 42 रन बनाते ही वो कुमार संगाकारा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने टरनेशनल क्रिकेट में 28,016 रन बनाए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में कोहली इस लिस्ट में नंबर 2 पर आसानी से पहुंच जाएंगे.

ये भी पढ़ें:Most international runs: क्रिकेट की दुनिया के 5 महान बल्लेबाज, जिन्होंने ठोके हजारों रन, विराट कोहली से आगे हैं सिर्फ ये 2 दिग्गज

