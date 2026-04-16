16000 ODI रन, इंटरनेशनल क्रिकेट में 101 शतक और 30000 रन, भारत का ये खूंखार बल्लेबाज बना देगा तीनों रिकॉर्ड!

भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली 37 की उम्र में भी फिट हैं और इन दिनों IPL 2026 में तबाही मचा रहे हैं. विराट कोहली ने IPL 2026 सीजन में अभी तक 5 मैचों में 57 की औसत से 228 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने इस दौरान दो अर्धशतक ठोके हैं. इन सबके अलावा विराट कोहली टीम इंडिया की भी जान हैं. विराट कोहली अब वर्ल्ड कप 2027 में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. अटकलें हैं कि शायद विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप और उसके बाद भी चंद ODI मैच खेलकर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का अंत कर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि अपने संन्यास तक विराट कोहली कौन से 3 बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं, हालांकि इसके लिए उन्हें लगातार अपने बल्ले से रनों और शतकों की आग उगलनी होगी.

1. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 16000 रन

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपने संन्यास तक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 16000 रन का आंकड़ा पार कर सकते हैं. विराट कोहली ने अभी तक भारत के लिए 311 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 58.71 की औसत से 14797 रन बनाए हैं. विराट कोहली अगर वर्ल्ड कप 2027 और उसके बाद भी चंद ODI मैच खेलकर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का अंत करते हैं तो कम से कम उन्हें 50 ODI मैच खेलने का मौका मिलेगा. ऐसे में विराट कोहली आसानी से ODI क्रिकेट में 16000 रन पूरे कर सकते हैं.

2. इंटरनेशनल क्रिकेट में 101 शतक

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए 101 शतक जड़ सकते हैं. विराट कोहली के नाम अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 85 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया में सबसे ज्यादा 100 इंटरनेशनल शतक जमाए हैं. सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से विराट कोहली 16 शतक दूर हैं. विराट कोहली अगर वर्ल्ड कप 2027 और उसके बाद भी चंद ODI मैच खेलकर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का अंत करते हैं तो कम से कम वह 50 ODI मैचों में 16 शतक और जड़ सकते हैं. विराट कोहली इस सूरत में 101 इंटरनेशनल शतक जड़ते हुए नजर आ रहे हैं.

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3. 30000 इंटरनेशनल रन

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के अलावा अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी बल्लेबाज 30000 या उससे ज्यादा रन बनाने में सफल नहीं हो पाया है. सचिन तेंदुलकर ने 664 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा 34357 रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर काबिज विराट कोहली ने 28215 इंटरनेशनल रन बनाए हैं. विराट कोहली अगर वर्ल्ड कप 2027 और उसके बाद भी चंद ODI मैच खेलकर अपने करियर का अंत करते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 30000 रन का आंकड़ा पार कर चुके होंगे.