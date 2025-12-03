Advertisement
trendingNow13027754
Hindi Newsक्रिकेट

फिर सदमे में चले गए होंगे हारिस रऊफ... विराट कोहली का ये छक्का देख याद आया मेलबर्न का वो 'चमत्कारी लम्हा'

India vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में मार्को यानसेन की गेंद पर विराट कोहली का ये सिक्स देख फैंस को टी20 वर्ल्ड कप 2022 का वो मैच याद आ गया जब विराट कोहली ने अकेले अपने दम पर पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली थी. मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में जब भारत को 8 गेंदों पर 28 रनों की दरकार थी, तब कोहली ने हारिस हारिस रऊफ की गेंद पर बैक फुट से लॉंग ऑन की दिशा में झन्नाटेदार छक्का लगाया था.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 03, 2025, 05:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विराट कोहली का ये छक्का देख याद आया मेलबर्न का वो 'चमत्कारी लम्हा'
विराट कोहली का ये छक्का देख याद आया मेलबर्न का वो 'चमत्कारी लम्हा'

India vs South Africa: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बैक टू बैक शतक जड़कर उन आलोचकों को करारा जवाब दिया है, जो उनके रिटायरमेंट की बात कर रहे थे. रांची के बाद उन्होंने रायपुर में साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई और अपने ODI करियर का 53वां शतक जड़ा. इस शानदार पारी के दौरान विराट कोहली ने एक ऐसा शॉट खेला, जिसे देखकर करोड़ों भारतीय फैंस एक सुर में बोले- 'अरे ऐसा छक्का तो हारिस रऊफ के खिलाफ जड़ा था.''

ये स्पेशल लम्हा भारतीय बैटिंग पारी के 33वें ओवर में आया. साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन की पहली गेंद पर विराट कोहली क्रीज छोड़कर आगे बढ़े और लॉंग ऑन की दिशा में शानदार छक्का लगाया. ये शॉट देखकर फैंस की पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई.

कोहली ने फिर जड़ा करिश्माई छक्का 

मार्को यानसेन की गेंद पर विराट कोहली का ये सिक्स देख फैंस को टी20 वर्ल्ड कप 2022 का वो मैच याद आ गया जब विराट कोहली ने अकेले अपने दम पर पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली थी. मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में जब भारत को 8 गेंदों पर 28 रनों की दरकार थी, तब कोहली ने हारिस हारिस रऊफ की गेंद पर बैक फुट से लॉंग ऑन की दिशा में झन्नाटेदार छक्का लगाया था. अब तीन साल बाद उन्होंने उसी अंदाज में अफ्रीकी पेसर मार्को यानसेन के खिलाफ सिक्स लगाकर करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के सामने 359 रनों का लक्ष्य

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 358 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है. रायपुर में खेले जा रहे मैच में ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा. गायकवाड़ ने 105 रन और कोहली ने 102 रनों की पारी खेली. दोनों के बीच 156 गेंदों पर 195 रनों की शानदार पार्टनरशिप हुई. अंतिम ओवरों में कप्तान केएल राहुल ने रन गति बढ़ाने की जिम्मेदारी ली और बैक टू बैक दूसरा अर्धशतक जड़ा.

ये भी पढ़ें: विराट कोहली ने तोड़ दिया सचिन का एक और धांसू रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका को 26वीं बार दिया ये जख्म

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
West Bengal news
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
aap
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
Navy Day
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
Mahmood Madani
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Supreme Court News
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?