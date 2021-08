England के फैंस की शर्मनाक हरकत, Virat Kohli के बच्चे को लेकर किया ऐसा कमेंट

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच नॉटिंघम टेस्ट (Nottingham Test) में सीनियर पेसर जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने अपनी गेंदबाजी से कहर ढा दिया और अपनी टीम को कमबैक कराने में अहम रोल अदा किया. इस बीच इंग्लैंड की बार्मी आर्मी (England's Barmy Army) ने ट्विटर पर सारी हदें पार कर दी.

विराट के बच्चे को लेकर शर्मनाक कमेंट

इग्लैंड की बार्मी आर्मी (England's Barmy Army) ने ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के बाद जेम्स एंडरसन (James Anderson) की तस्वीर शेयर की जिसमें वो काफी बुजुर्ग नजर आ रहे हैं. इस फैन आर्मी ने ट्विटर पर लिखा, 'ये 2050 है और 68 साल के जेम्स एंडरसन ने जूनियर विराट कोहली (Virat Kohli Junior) को पहली गेंद पर आउट करते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपना 1500वां शिकार बनाया है.'

The year is 2050 and a 68 year-old Jimmy Anderson has taken his 1,500th Test Wicket snicking off Virat Kohli Jr first ball. pic.twitter.com/JwKQhataCY — England's Barmy Army (@TheBarmyArmy) August 9, 2021

भड़क गए भारतीय फैंस

इग्लैंड की बार्मी आर्मी (England's Barmy Army) की इस शर्मनाक हरकत को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस काफी भड़क गए हैं और इस पोस्ट पर अपने गुस्से का इजहार किया है. गौरतलब है कि भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट में खेला जाएगा. सीरीज अभी 0-0 की बराबरी पर है.

The 61 year old Virat Kohli has made his 200th century.This is his 50th century against England. It is raining runs at the Lord's. — Vanshikaaaaaa (@18_vanshika) August 9, 2021

Jaa na bey Virat Still avg 45+ Avg against him And he owned him 2018 and Still 9 innings left in 2021 forgot this ??? pic.twitter.com/2ToHHrOjXb — (@harshiniii_) August 9, 2021

The year is 2050 and a 68 year old jimmy has taken his 1,500th test wicket but still no fifer in India. Shame for the old man. pic.twitter.com/CIR4feDJ3j — Rony Akondo (@ronyakondo_79) August 9, 2021

The year is 2050 and a REVERSE LAP has been played against 68 year-old Jimmy Anderson in the very first ball. Mad scenes here.

And you all know who has played the shot!!! pic.twitter.com/Uxvc37Qq8L — गौरव सचान (@TheGauravSachan) August 9, 2021

The year is 2050 and England still haven't figured out how to host a cricket game during the rainy season.

Neither have the Indian team figured how to play a pace bowling attack — A.W.O.L (@krazygb) August 9, 2021

Virat kohli jr will smash James Anderson jr's ball out of the stadium — Alok (@CricCrazyAlok) August 9, 2021