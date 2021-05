Virat Kohli के लिए बुरी खबर, बल्लेबाजी सिखाने वाले कोच Suresh Batra का निधन

नई दिल्ली: टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इस वक्त विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियों में जुटे हैं. इसी बीच भारत के इस महान खिलाड़ी के बचपन के कोच सुरेश बत्रा (Suresh Batra) का निधन हो गया है. वरिष्ठ खेल पत्रकार ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है.

विराट कोहली ने बचपन में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकादमी से ट्रेनिंग ली. तब विराट के कोच राजकुमार शर्मा थे. वहीं सुरेश बत्रा (Suresh Batra) इसी अकादमी में सहायक कोच थे. विराट को बचपन में क्रिकेट सिखाने वाले सुरेश बत्रा की उम्र 53 थी.

वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली के ट्वीट कर लिखा, ‘सुरेश बत्रा गुरुवार को सुबह की पूजा करने के बाद अचानक ही गिर पड़े, जिसके बाद वो उठ नहीं सके. धारीदार टी-शर्ट पहने सुरेश बत्रा, उन्होंने विराट कोहली को बचपन में कोच किया, गुरुवार को उनका निधन हो गया. वो 53 साल के थे’.

Suresh Batra (striped t-shirt), who coached @imVkohli when he was a teenager, passed away on Thursday. He had finished his daily morning puja and collapsed. He was 53. "I lost my younger brother. Knew him since 1985," said Rajkumar Sharma. May his soul Rest in Peace.... pic.twitter.com/pW3avt6NpP

— Vijay Lokapally (@vijaylokapally) May 21, 2021