टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने की दहलीज पर विराट कोहली, भारत का कोई बल्लेबाज नहीं बना पाया ये महारिकॉर्ड

IPL 2026: भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने की दहलीज पर हैं. IPL 2026 सीजन का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. IPL 2026 का ओपनिंग मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. IPL 2026 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बल्लेबाज विराट कोहली एक ऐसा महारिकॉर्ड बना सकते हैं जो आज तक भारत का कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया है.

टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने की दहलीज पर विराट कोहली

विराट कोहली अगर IPL 2026 सीजन में 457 रन बना लेते हैं, तो वह ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि भारत का कोई भी बल्लेबाज आज तक ये महारिकॉर्ड नहीं बना पाया है. अगर विराट कोहली ऐसा करते हैं, तो वह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे.

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दिग्गजों की लिस्ट में शामिल विराट कोहली

विराट कोहली ने अभी तक 414 टी20 मैचों में 41.92 की औसत से 14,000 रन बनाए हैं. 457 रन बनाते ही विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के पहले और दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि ओवरऑल टी20 क्रिकेट में अभी तक क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स और डेविड वॉर्नर ने ही 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया है.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 463 मैचों में 14,562 रन

2. कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) - 735 मैचों में 14,482 रन

3. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) - 528 मैचों में 14,449 रन

4. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 432 मैचों में 14,028 रन

5. जोस बटलर (इंग्लैंड) - 493 मैचों में 13,845 रन

6. शोएब मलिक (पाकिस्तान) - 557 मैचों में 13,571 रन

7. विराट कोहली (भारत) - 414 मैचों में 13,543 रन

RCB खिताब का बचाव करने के लिए तैयार

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने IPL खिताब का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम IPL 2026 के लिए पूरे जोश के साथ अपनी तैयारियों को शुरू कर चुकी है और एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में लौट चुकी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 28 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत करेगी. विराट कोहली ने IPL 2026 से पहले अपने तूफानी तेवर दिखाए हैं. विराट कोहली ने IPL 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पहले वार्म-अप मैच में 12 गेंदों पर 29 रन बनाए थे.