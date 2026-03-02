क्रिकेट के भगवान के इस बड़े रिकॉर्ड की बराबर करेंगे विराट कोहली! इतिहास में अमर हो जाएगा नाम

भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट और वनडे सीरीज होने वाली है. बीसीसीआई ने भारत-अफगानिस्तान के बीच होने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज का ऐलान कर दिया है. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जून 2026 में 1 टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आएगी. एकमात्र टेस्ट 6 से 10 जून 2026 तक न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 14 जून को धर्मशाला में, दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में और तीसरा मैच 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा. तीनों वनडे दोपहर 1:30 बजे से खेले जाएंगे.

क्रिकेट के भगवान के इस बड़े रिकॉर्ड की बराबर करेंगे विराट कोहली!

अफगानिस्तान के खिलाफ इस वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे. विराट कोहली के पास इस दौरान क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका होगा. धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान 203 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे.

इतिहास में अमर हो जाएगा नाम

विराट कोहली इसी के साथ ही वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 15000 रन पूरे कर लेंगे. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15000 रन के रिकॉर्ड तक पहुंचने वाले विराट कोहली दुनिया के दूसरे बल्लेबाज होंगे. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक केवल महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम ही 15000 या उससे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे मैचों में 18426 रन बनाए हैं.

विराट कोहली बना देंगे ये महारिकॉर्ड

विराट कोहली के नाम फिलहाल 311 वनडे मैचों में 14797 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15000 रन के रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए विराट कोहली को केवल 203 रन बनाने की जरूरत है. अफगानिस्तान जैसी कमजोर टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली के लिए 203 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी. विराट कोहली अभी तक वनडे में 54 शतक और 77 अर्धशतक ठोक चुके हैं.

ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 18,426 रन

2. विराट कोहली (भारत) - 14,797 रन

3. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 14,234 रन

4. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 13,704 रन

5. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 13,430 रन

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 34357 रन

2. विराट कोहली (भारत) - 28215 रन

3. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 28016 रन

4. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 27483 रन

5. महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 25957 रन

6. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 25534 रन

7. राहुल द्रविड़ (भारत) - 24208 रन

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 100 शतक

2. विराट कोहली (भारत) - 85 शतक

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 71 शतक

4. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 63 शतक

5. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 62 शतक

ODI में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज

1. विराट कोहली (भारत) - 54 शतक

2. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 49 शतक

3. रोहित शर्मा (भारत) - 33 शतक

4. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 30 शतक

5. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 28 शतक