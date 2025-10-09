अपने करियर में अभी तक का सबसे प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब कोहली, फिर पूरी दुनिया में बजेगा डंका

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की हाईप्रोफाइल वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से होगा. दोनों देशों के बीच यह वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खेली जाएगी. भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज में गदर मचाने के लिए तैयार हैं. विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज के दौरान महान क्रिकेटर कुमार संगकारा का एक महारिकॉर्ड तोड़ देंगे. विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में रनों की बरसात कर सकते हैं.

सबसे प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब कोहली

मौजूदा समय के दौरान वर्ल्ड क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में शामिल विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 418 रन बनाते ही श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा का महारिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे. अगर विराट कोहली 418 रन और बना लेते हैं, तो वह कुमार संगकारा को पछाड़ते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे.

पूरी दुनिया में बजेगा विराट कोहली का डंका

विराट कोहली 418 रन बनाने के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 28,017 रन पूरे कर लेंगे. इस मामले में श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा से आगे निकल जाएंगे, जिनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,016 रन दर्ज हैं. फिलहाल विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 27,599 रनों का रिकॉर्ड दर्ज है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 34,357 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगकारा का नाम आता है. कुमार संगकारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,016 रन बनाए हैं. तीसरे नंबर पर मौजूद विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल 27,599 रन बनाने का रिकॉर्ड है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 34357 रन

2. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 28016 रन

3. विराट कोहली (भारत) - 27599 रन

4. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 27483 रन

5. महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 25957 रन

6. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 25534 रन

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 100 शतक

2. विराट कोहली (भारत) - 82 शतक

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 71 शतक

4. कुमार संगाकारा (श्रीलंका) - 63 शतक

5. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 62 शतक

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे मैच - 19 अक्टूबर, सुबह 9:00 बजे, पर्थ

दूसरा वनडे मैच - 23 अक्टूबर, सुबह 9:00 बजे, एडिलेड

तीसरा वनडे मैच - 25 अक्टूबर, सुबह 9:00 बजे, सिडनी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेडलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम जाम्पा.