Add Zee Business As A Preferred Source
App

विव रिचर्ड्स का 'प्रचंड रिकॉर्ड' होगा ध्वस्त, लॉर्ड्स के मैदान पर अर्धशतक जड़कर विराट करेंगे ऐतिहासिक करिश्मा

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाना है. इस मैच में विराट कोहली के पास वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विव रिचर्ड्स का 'प्रचंड रिकॉर्ड' ध्वस्त करने का सुनहरा मौका है.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 19, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:02 AM IST
विव रिचर्ड्स का 'प्रचंड रिकॉर्ड' होगा ध्वस्त, लॉर्ड्स के मैदान पर अर्धशतक जड़कर विराट करेंगे ऐतिहासिक करिश्मा

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हरिद्वार में पुलिस का अभियान, 94 धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर
haridwar news26 min ago
2
Sonam Wangchuk30 min ago
3
Supreme Court53 min ago
4
Kimi K3 AI model55 min ago
5
Florida python pizza offer1 hr ago