14000 रन बनाकर इतिहास रच देंगे विराट कोहली, सचिन-रोहित क्या... भारत में कोई नहीं बना पाया ये महारिकॉर्ड

IPL 2026: भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने की दहलीज पर हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को कल यानी 30 अप्रैल को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 का महामुकाबला खेलना है. इस मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बल्लेबाज विराट कोहली एक ऐसा महारिकॉर्ड बना सकते हैं, जो आज तक भारत का कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया है.

14000 रन बनाकर इतिहास रच देंगे विराट कोहली

विराट कोहली अगर कल यानी गुरुवार को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ IPL मैच में 106 रन बना लेते हैं, तो वह ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. चाहे वह सचिन तेंदुलकर हों या रोहित शर्मा, भारत का कोई भी बल्लेबाज आज तक ये महारिकॉर्ड नहीं बना पाया है. अगर विराट कोहली ऐसा करते हैं, तो वह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे.

दिग्गजों की लिस्ट में शामिल विराट कोहली

विराट कोहली ने अभी तक 414 टी20 मैचों में 41.92 की औसत से 14,000 रन बनाए हैं. 457 रन बनाते ही विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के पहले और दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि ओवरऑल टी20 क्रिकेट में अभी तक क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स और डेविड वॉर्नर ने ही 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया है.

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टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 463 मैचों में 14,562 रन

2. कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) - 735 मैचों में 14,482 रन

3. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) - 528 मैचों में 14,449 रन

4. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 439 मैचों में 14,284 रन

5. जोस बटलर (इंग्लैंड) - 501 मैचों में 14,115 रन

6. विराट कोहली (भारत) - 422 मैचों में 13,894 रन

IPL 2026 में कहर मचा रहे विराट कोहली

विराट कोहली ने IPL 2026 में अभी तक अपने तूफानी तेवर दिखाए हैं. विराट कोहली अभी तक IPL 2026 के 8 मैचों में 58.50 की औसत से 351 रन बना चुके हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने IPL खिताब का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम 8 मैचों में 6 जीत और 2 हार के साथ 12 अंक लेकर दूसरे नंबर पर काबिज है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का नेट रनरेट +1.919 है.