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Hindi Newsक्रिकेटभारत तो क्या... दुनिया का कोई भी बल्लेबाज IPL में नहीं कर पाया ये कमाल, IPL 2026 में विराट कोहली रच देंगे इतिहास

भारत तो क्या... दुनिया का कोई भी बल्लेबाज IPL में नहीं कर पाया ये कमाल, IPL 2026 में विराट कोहली रच देंगे इतिहास

IPL 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. IPL 2026 के पहले ही मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. विराट कोहली सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के ही किंग नहीं हैं. दुनिया की सबसे लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ टी20 लीग आईपीएल में भी उनके सामने कोई भी बल्लेबाज नहीं ठहरता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 19, 2026, 06:04 PM IST
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IPL 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. IPL 2026 के पहले ही मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. विराट कोहली सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के ही किंग नहीं हैं. दुनिया की सबसे लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ टी20 लीग आईपीएल में भी उनके सामने कोई भी बल्लेबाज नहीं ठहरता है. आईपीएल के हर सीजन में कोई न कोई रिकॉर्ड बनाने वाले विराट कोहली आगामी सीजन में भी एक अनोखी उपलब्धि अपने नाम कर सकते हैं.

IPL 2026 में विराट कोहली रच देंगे इतिहास

विराट कोहली अगर आईपीएल के आगामी सीजन में 339 रन और बना लेते हैं, तो उनके कुल रनों की संख्या 9,000 हो जाएगी और लीग के इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले वह पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. विराट कोहली का पिछले तीन सीजन में औसत 53 से ऊपर रहा है. ऐसे में पूरी संभावना है कि आईपीएल 2026 में वह 9,000 रनों का आंकड़ा छू लेंगे. विराट कोहली ने साल 2023 में 53.25 की औसत से 639, 2024 में 61.75 की औसत से 741, और 2025 में 54.75 की औसत से 657 रन बनाए थे.

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सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी विराट के नाम

विराट कोहली के साल 2025 में किए गए प्रदर्शन का आरसीबी को चैंपियन बनाने में अहम योगदान रहा था. 2008 से आरसीबी के लिए खेल रहे विराट ने 267 मैचों में 39.55 की औसत और 132.86 की स्ट्राइक रेट से 8 शतक और 63 अर्धशतक लगाते हुए 8,661 रन बनाए हैं. विराट लीग में 8,000 रन पूरा करने वाले भी एकमात्र बल्लेबाज हैं. साथ ही, लीग में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड भी उनके नाम ही है. लीग के दूसरे सफल बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं. रोहित ने 272 मैचों की 267 पारियों में 2 शतक और 47 अर्धशतक लगाते हुए 7,046 रन बनाए हैं. शतक के मामले में जोस बटलर दूसरे नंबर पर हैं.

28 मार्च को मैदान पर उतरेंगे विराट कोहली

इंग्लैंड के इस पूर्व कप्तान के नाम आईपीएल में 7 शतक हैं. बटलर के पास इस सीजन शतकों के मामले में कोहली से आगे निकलने का मौका होगा. विराट अंतरराष्ट्रीय टी20 से संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में इस फॉर्मेट में उन्हें देखने का एकमात्र जरिया आईपीएल है. इसलिए विराट के फैंस आईपीएल के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आईपीएल 2026 का पहला ही मुकाबला आरसीबी और एसआरएच के बीच 28 मार्च को खेला जाना है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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