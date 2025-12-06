भारतीय क्रिकेट में अमर हो जाएगा किंग कोहली का नाम, सचिन भी पूरे करियर में नहीं बना पाए ये महारिकॉर्ड

India vs South Africa 3rd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे से विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज में भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं. सीरीज के पहले दो मैचों में विराट कोहली ने बैक-टू-बैक शतक लगाया है.

भारतीय क्रिकेट में अमर हो जाएगा किंग कोहली का नाम

तीसरा वनडे आज विशाखापत्तनम में खेला जाना है. अगर तीसरे वनडे में भी विराट कोहली शतक लगाते हैं, तो सात साल पहले किए गए अपने करिश्माई प्रदर्शन को दोहराएंगे और इतिहास रचेंगे. विराट कोहली वनडे क्रिकेट के महानतम माने जाते हैं. साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज के लगातार तीन मैचों में उन्होंने शतक लगाया था. अगर आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे में भी वह शतक लगाने में कामयाब रहते हैं, तो यह दूसरा मौका होगा जब लगातार तीन मैचों में उनके बल्ले से तीन शतक निकलेंगे.

सचिन भी पूरे करियर में नहीं बना पाए ये महारिकॉर्ड

अगर विराट कोहली ऐसा करने में कामयाब रहते हैं, तो वे भारत के पहले बल्लेबाज बनेंगे जिनके नाम दो बार लगातार तीन-तीन शतक लगाने का रिकॉर्ड होगा. महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी अपने वनडे करियर में यह कमाल नहीं कर पाए हैं. विराट कोहली का विशाखापत्तनम में शानदार रिकॉर्ड है. वह इस वेन्यू पर सबसे ज्यादा रन और शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली ने 2011 से 2023 के बीच यहां खेले 7 वनडे मैचों में 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाते हुए 587 रन बनाए हैं.

विराट कोहली करेंगे रनों की बारिश

ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में विराट कोहली एक बार फिर विपक्षी टीम पर भारी पड़ सकते हैं और एक शतकीय पारी उनके बल्ले से आ सकती है. बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की मौजूदा वनडे सीरीज में अभी तक रनों की बारिश देखने को मिली है. रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में कुल 681 रन बने थे. वहीं, रायपुर में दूसरे वनडे मैच के दौरान रिकॉर्डतोड़ 720 रन बन गए. दोनों ही मैचों में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे वनडे मैच में कुल कितने रन बनते हैं.