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Hindi Newsक्रिकेटविराट कोहली आज बनाएंगे अपने करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, भारत का कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया ये ऐतिहासिक कमाल

विराट कोहली आज बनाएंगे अपने करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, भारत का कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया ये ऐतिहासिक कमाल

विराट कोहली अभी तक IPL 2026 के 9 मैचों में 54.14 की औसत से 379 रन बना चुके हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने IPL खिताब का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम 9 मैचों में 6 जीत और 3 हार के साथ 12 अंक लेकर तीसरे नंबर पर काबिज है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का नेट रनरेट +1.420 है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 07, 2026, 11:31 AM IST
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विराट कोहली आज बनाएंगे अपने करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, भारत का कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया ये ऐतिहासिक कमाल

IPL 2026: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने की दहलीज पर हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को आज शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में IPL 2026 का मुकाबला खेलना है. इस मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बल्लेबाज विराट कोहली एक ऐसा महारिकॉर्ड बना सकते हैं, जो आज तक भारत का कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया है.

विराट कोहली आज बनाएंगे अपने करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

विराट कोहली अगर आज लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ IPL मैच में 78 रन बना लेते हैं, तो वह ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. चाहे वह सचिन तेंदुलकर हों या रोहित शर्मा, भारत का कोई भी बल्लेबाज आज तक ये महारिकॉर्ड नहीं बना पाया है. अगर विराट कोहली ऐसा करते हैं, तो वह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे.

भारत का कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया ये ऐतिहासिक कमाल​

विराट कोहली ने अभी तक 423 टी20 मैचों में 42.18 की औसत से 13,922 रन बनाए हैं. 78 रन बनाते ही विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के पहले और दुनिया के छठे बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि ओवरऑल टी20 क्रिकेट में अभी तक क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स, डेविड वॉर्नर और जोस बटलर ने ही 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया है.

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टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 463 मैचों में 14,562 रन

2. कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) - 735 मैचों में 14,482 रन

3. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) - 528 मैचों में 14,449 रन

4. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 439 मैचों में 14,284 रन

5. जोस बटलर (इंग्लैंड) - 503 मैचों में 14,180 रन

6. विराट कोहली (भारत) - 423 मैचों में 13,922 रन

विराट कोहली अभी तक IPL 2026 में 379 रन बना चुके

विराट कोहली अभी तक IPL 2026 के 9 मैचों में 54.14 की औसत से 379 रन बना चुके हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने IPL खिताब का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम 9 मैचों में 6 जीत और 3 हार के साथ 12 अंक लेकर तीसरे नंबर पर काबिज है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का नेट रनरेट +1.420 है.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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