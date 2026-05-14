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Hindi Newsक्रिकेटविराट कोहली ने क्रिकेट में बनाया प्रचंड महारिकॉर्ड, सचिन, द्रविड़ और गांगुली भी नहीं कर पाए ये करिश्मा

विराट कोहली ने क्रिकेट में बनाया प्रचंड महारिकॉर्ड, सचिन, द्रविड़ और गांगुली भी नहीं कर पाए ये करिश्मा

विराट कोहली ने क्रिकेट में ऐसा प्रचंड महारिकॉर्ड बना दिया है, जिसे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जैसे महान बल्लेबाज भी नहीं बना पाए हैं. यहां तक कि विराट कोहली को छोड़ दें, तो भारत का कोई भी बल्लेबाज इस प्रचंड महारिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाया है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 14, 2026, 06:14 AM IST
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विराट कोहली ने क्रिकेट में बनाया प्रचंड महारिकॉर्ड, सचिन, द्रविड़ और गांगुली भी नहीं कर पाए ये करिश्मा

IPL 2026: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 5 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 प्लेऑफ के लिए अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. इस मैच के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 60 गेंद पर 105 रनों की नाबाद पारी खेली. विराट कोहली ने 175 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 11 चौके और 3 छक्के उड़ाए.

विराट कोहली ने क्रिकेट में बनाया प्रचंड महारिकॉर्ड

विराट कोहली ने इसी के साथ ही टी20 क्रिकेट में ऐसा प्रचंड महारिकॉर्ड बना दिया है, जिसे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जैसे महान बल्लेबाज भी नहीं बना पाए हैं. यहां तक कि विराट कोहली को छोड़ दें, तो भारत का कोई भी बल्लेबाज इस प्रचंड महारिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाया है. विराट कोहली 105 रनों की नाबाद खेलकर ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. चाहे वह सचिन तेंदुलकर हों, राहुल द्रविड़ हों, या फिर सौरव गांगुली, भारत का कोई भी बल्लेबाज आज तक ये महारिकॉर्ड नहीं बना पाया है.

भारत के पहले और दुनिया के छठे बल्लेबाज

विराट कोहली ने अभी तक 426 टी20 मैचों में 42.25 की औसत से 14,027 रन बनाए हैं. विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के पहले और दुनिया के छठे बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि ओवरऑल टी20 क्रिकेट में अभी तक क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स, डेविड वॉर्नर, जोस बटलर और विराट कोहली ने ही 14,000 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया है.

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टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 463 मैचों में 14,562 रन

2. कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) - 735 मैचों में 14,482 रन

3. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) - 528 मैचों में 14,449 रन

4. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 439 मैचों में 14,284 रन

5. जोस बटलर (इंग्लैंड) - 505 मैचों में 14,200 रन

6. विराट कोहली (भारत) - 426 मैचों में 14,027 रन

विराट कोहली अभी तक IPL 2026 में 484 रन बना चुके

विराट कोहली अभी तक IPL 2026 के 12 मैचों में 53.78 की औसत से 484 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने IPL खिताब का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम 12 मैचों में 8 जीत और 4 हार के साथ 16 अंक लेकर नंबर-1 पर काबिज है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का नेट रनरेट +1.053 है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 प्लेऑफ के लिए अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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