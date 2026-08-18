विराट के 18 साल: रन, रिकॉर्ड और राज... ये 18 आंकड़े जो 'किंग' कोहली को बनाते हैं सबसे खास

On This Day: आज ही के दिन 18 साल पहले यानी 18 अगस्त, 2008 को 18 नंबर की जर्सी पहने एक युवा क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था. किसे पता था कि भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाला ये खिलाड़ी, अगले 18 सालों तक वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करेगा और दुनिया इसे 'किंग' के नाम से पुकारेगी. जी हां, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं. भारत के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आज ही के दिन 2008 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था.