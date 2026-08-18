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विराट के 18 साल: रन, रिकॉर्ड और राज... ये 18 आंकड़े जो 'किंग' कोहली को बनाते हैं सबसे खास

Virat Kohli: आज से ठीक 18 साल पहले 18 नंबर की जर्सी पहनकर एक उभरता हुआ सितारा इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था, जो देखते ही देखते बल्लेबाजी का बादशाह बन गया. आइए नजर डालते हैं 'किंग' कोहली के 18 बड़े रिकॉर्ड्स पर.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 18, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:00 PM IST
विराट के 18 साल: रन, रिकॉर्ड और राज... ये 18 आंकड़े जो 'किंग' कोहली को बनाते हैं सबसे खास
Image Credit: 18 सालों का &#039;विराट&#039; सफर, 18 नंबर की जर्सी में 18 बड़े रिकॉर्ड (AI Graphic/RCB instagram)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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