विराट के 18 साल: रन, रिकॉर्ड और राज... ये 18 आंकड़े जो 'किंग' कोहली को बनाते हैं सबसे खास

On This Day: आज ही के दिन 18 साल पहले यानी 18 अगस्त, 2008 को 18 नंबर की जर्सी पहने एक युवा क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था. किसे पता था कि भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाला ये खिलाड़ी, अगले 18 सालों तक वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करेगा और दुनिया इसे 'किंग' के नाम से पुकारेगी. जी हां, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं. भारत के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आज ही के दिन 2008 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था.
विराट कोहली के इंटरनेशनल डेब्यू की कहानी भी मजेदार है. श्रीलंका के खिलाफ दांबुला में खेले गए मैच में वीरेंद्र सहवाग उपलब्ध नहीं थे. तत्कालीन कप्तान एमएस धोनी ने युवा कोहली से कहा-ओपनिंग करेगा? जवाब आया- हां भैया कर लूंगा. कोहली ने उस मैच में 12 रन बनाए थे. उनका आगाज भले ही अच्छा नहीं रहा, लेकिन देखते ही देखते वो वर्ल्ड क्रिकेट के पोस्टर बॉय बन गए.
टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके विराट कोहली अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में एक्टिव हैं. लेकिन उनके 18 साल के करियर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उन्होंने तीनों फॉर्मेट में ऐसे आंकड़े छोड़े हैं, जिन्हें हासिल करना किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद मुश्किल होगा. आइए नजर डालते हैं 'किंग' कोहली के 18 बड़े रिकॉर्ड्स पर.
1.वनडे इंटरनेशनल में आबसे ज्यादा शतक
विराट कोहली के नाम वनडे इंटरनेशनल में सबसे अधिक शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने इस मामले में पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने ODI में 49 शतक ठोके थे. कोहली अब तक इस फॉर्मेट में 54 सेंचुरी जड़ चुके हैं.
2. किसी एक फॉर्मेट में सबसे अधिक शतक का रिकॉर्ड
ये महारिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम दर्ज है. उन्होंने ODI में 54 शतक ठोक दिया है. इससे पहले किसी एक फॉर्मेट में सबसे अधिक सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड सचिन के नाम था, जिन्होंने टेस्ट में 51 शतक जड़े थे.
3. वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन
2023 वनडे वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने 765 रन बनाए, जो किसी एक पुरुष वर्ल्ड कप संस्करण में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं.
4. एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा औसत
2023 वर्ल्ड कप में विराट का बल्लेबाजी औसत 95.62 रहा. 11 पारियों में उन्होंने तीन शतक और छह अर्धशतक लगाए.
5. एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार 1000+ ODI रन
विराट कोहली ने ODI में 8 अलग-अलग कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं. इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 7 बार के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा.
6. लक्ष्य का पीछा करते हुए 27 ODI शतक
विराट कोहली को 'चेज मास्टर' यूं ही नहीं कहा जाता है. उनके 54 वनडे शतकों में 27 लक्ष्य का पीछा करते हुए आए हैं. इस शानदार आंकड़े के आसपास भी कोई नहीं है.
7. रन चेज में शानदार औसत
ODI में लक्ष्य का पीछा करते हुए विराटकोहली का औसत 65 से ज्यादा रहा है, जो इस मामले में ऐतिहासिक रूप से सर्वश्रेष्ठ आंकड़ों में शामिल है.
8. टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन
टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में विराट कोहली के नाम 1,292 रन हैं. उन्होंने 2012 से 2024 तक इस टूर्नामेंट में यह रिकॉर्ड बनाया.
9. टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा अर्धशतक
विराट कोहली के नाम टी20 वर्ल्ड कप में 15 अर्धशतक हैं. इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा.
10. टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड
11. 125 टी20 इंटरनेशनल मैचों में विराट ने 16 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीते, जो इस फॉर्मेट में सर्वाधिक है.
12. सबसे सफल भारतीय टेस्ट कप्तान
टेस्ट कप्तान के तौर पर विराट कोहली ने 68 मैचों में 40 जीत दर्ज कीं. वो भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे हैं.
13. कप्तान के तौर पर 7 टेस्ट डबल सेंचुरी
विराट कोहली दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 7 डबल सेंचुरी लगाई हैं.
14. भारतीय टेस्ट कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा शतक
कप्तान रहते हुए विराट ने 20 टेस्ट शतक लगाए. जो किसी भी भारतीय कप्तान के लिए सबसे ज्यादा है.
15. सबसे तेज 25,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले भारतीय
16. एक दशक में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन: 2010-2020
17. बतौर कप्तान सबसे अधिक इंटरनेशनल शतक
विराट कोहली ने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में 41 शतक जड़े हैं, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है.
18. सबसे तेजी से 10,000 और 12,000 वनडे रन: क्रिकेट इतिहास में किसी भी अन्य खिलाड़ी की तुलना में कम पारियों में ये मुकाम हासिल किए.
18 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले विराट कोहली आज की तारीख में सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि क्रिकेट जगत के ब्रांड हैं. उन्होंने भारत के लिए 123 टेस्ट की 210 पारियों में 30 शतक की मदद से 9230 रन बनाए. 125 T20I में 48.69 की औसत से 4188 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 38 अर्धशतक शामिल है. 'किंग' कोहली ने ODI में अब तक 314 मैचों में रिकॉर्डतोड़ 54 शतक की मदद से 14941 रन बनाए हैं.