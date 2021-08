IND VS ENG: मैच के दौरान किसी ने नहीं देखी Virat Kohli की ये हरकत, इंग्लिश खिलाड़ियों की तरफ किए इशारे

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND VS ENG) के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर दूसरे टेस्ट का घमासान बेहद रोमांचक रहा. टीम इंडिया ने मैच की बाजी पलट दी और 151 रनों से इंग्लिश टीम को करारी शिकस्त दी. ये मुकाबला टक्कर का था और ऐसे में खिलाड़ियों के अंदर जोश भरा हुई था और ये बड़ी वजह है कि मैदान पर दोनों टीमों के बीच कई बार गरमा-गर्मी देखने को मिली. इस दौरान मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) का नाम भी काफी बार सामने आया. जिसको देखकर विराट कोहली भी पीछे नहीं हटे.

सिराज (Mohammed Siraj) ने पांचवे दिन लॉर्ड्स टेस्ट में 4 विकेट लेने के बाद अपने अंदाज में ही सेलिब्रेट किया. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी दूसरी पारी के दौरान सिराज का सेलिब्रेशन कॉपी करते हुए दिखे थे. ये सब तब हुआ था जब सिराज ने सैम कर्रन को उनकी पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया. ये इसलिए खास है क्योंकि सिराज के इस तरह जश्न मनाने के पीछे एक बड़ी वजह छिपी है.

For every VIRAT KING KOHLI, there should be an MD. SIRAJ.

Man, they have the same INTENSITY, same AGGRESSION, & same PASSION. pic.twitter.com/1ItuGJityG

— CRICOSOME (@CRICOSOME) August 16, 2021