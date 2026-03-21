IPL 2026 में ये 5 महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं विराट कोहली, हिल जाएगी रिकॉर्ड बुक, महानता के शिखर पर होंगे 'किंग'

IPL 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. IPL 2026 के पहले ही मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. विराट कोहली सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के ही किंग नहीं हैं. दुनिया की सबसे लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ टी20 लीग आईपीएल में भी उनके सामने कोई भी बल्लेबाज नहीं ठहरता है. आईपीएल के हर सीजन में कोई न कोई रिकॉर्ड बनाने वाले विराट कोहली IPL 2026 सीजन में 5 महारिकॉर्ड बना सकते हैं.

1. टी20 में एक ही टीम के लिए 10,000 रन

विराट कोहली ने साल 2008 से लेकर अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 282 टी20 मैचों में 9,085 रन बनाए हैं. विराट कोहली अगर IPL 2026 में 915 रन और बना लेते हैं, तो टी20 में एक ही टीम के लिए 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेंगे.

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2. IPL में 9000 रन

विराट कोहली ने 267 IPL मैचों में अभी तक 8661 रन बनाए हैं. IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली सबसे ऊपर आते हैं. विराट कोहली अगर आईपीएल 2026 सीजन में 339 रन और बना लेते हैं, तो उनके कुल रनों की संख्या 9,000 हो जाएगी और लीग के इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले वह पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. विराट कोहली का पिछले तीन सीजन में औसत 53 से ऊपर रहा है. ऐसे में पूरी संभावना है कि आईपीएल 2026 में वह 9,000 रनों का आंकड़ा छू लेंगे.

3. IPL में एक टीम के लिए 300 छक्के

विराट कोहली साल 2008 से लेकर अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 267 IPL मैचों में 291 छक्के जड़ चुके हैं. विराट कोहली अगर IPL 2026 में 9 छक्के और जड़ देते हैं तो वह एक ही IPL टीम के लिए 300 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे.

4. एक ही मैदान पर 4000 टी20 रन

अगर विराट कोहली इस साल IPL में RCB के लिए एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में कम से कम 382 रन बनाते हैं, तो वह एक ही स्टेडियम में 4000 टी20 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. IPL 2026 में RCB बेंगलुरु के इस एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में 5 घरेलू मैच खेलेगी और अगर वह फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेती हैं, तो यह संख्या बढ़कर 7 हो जाएगी. अभी तक छह खिलाड़ी ऐसे रहे हैं, जिन्होंने एक ही स्टेडियम में 3000 से ज्यादा टी20 रन बनाए हैं, लेकिन इस लिस्ट में विराट कोहली सबसे ऊपर हैं. विराट कोहली ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में दो टीमों (RCB और भारत) के लिए 109 मैचों में 3618 रन बनाए हैं.

5. एक ही देश में 10000 टी20 रन

विराट कोहली ने अभी तक भारत में तीन टीमों (दिल्ली, भारत और RCB) के लिए 284 टी20 मैच खेले हैं और 9,704 रन बनाए हैं. वह एक ही देश में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. अगर विराट कोहली IPL 2026 में कम से कम 296 रन और बना लेते हैं, तो वह एक ही देश में 10,000 टी20 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे.