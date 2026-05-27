विराट कोहली का चौका... चौथी बार 600 पार, धर्मशाला में 'किंग' ने बनाया कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड!

Virat Kohli IPL Record 600 runs: विराट कोहली का आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म जारी है. 26 मई को धर्मशाला में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए क्वालीफायर 1 मुकाबले में इस दिग्गज बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. उन्होंने 25 गेंद पर 43 रनों की पारी खेली. उनकी टीम ने गुजरात को हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया.

कोहली एक बड़ी पारी की ओर बढ़ते दिख रहे थे, लेकिन गुजरात के ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया. विराट निराश होकर पवेलियन लौटे, लेकिन उनकी इस छोटी पारी ने उन्हें इस सीजन में 600 रनों के आंकड़े तक पहुंचा दिया. उनके नाम एक नहीं, बल्कि दो बड़े रिकॉर्ड दर्ज हो गए.

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Virat Kohli becomes the first player to score + runs in consecutive #TATAIPL seasons. pic.twitter.com/sNBOTuT9eP — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 26, 2026

छठी बार 600 पार

इस सीजन में 600 रनों का आंकड़ा छूकर कोहली ने अपने शानदार करियर में एक और मील का पत्थर जोड़ लिया है. वह आईपीएल के इतिहास में 6 बार एक सीजन में 600 या उससे अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. यह टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक है. बल्लेबाजी के उस्ताद कोहली ने इससे पहले 2025 (657 रन), 2024 (741 रन), 2023 (639 रन), 2016 (973 रन) और 2013 (634 रन) में 600 या उससे अधिक रनों का आंकड़ा पार किया था.

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विराट के नाम खास रिकॉर्ड

कोहली आईपीएल इतिहास में लगातार चार सीजनों में 600 या उससे अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. इसने टूर्नामेंट में उनकी महानता को और अधिक पुख्ता कर दिया है. विराट ने 2025 (657 रन), 2024 (741 रन), 2023 (639 रन) में ऐसा कमाल कर दिखाया था.

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रजत पाटीदार ने तबाही मचाई

मुकाबले की बात करें तो कप्तान रजत पाटीदार ने महज 33 गेंदों में 93* रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसमें 5 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. क्रुणाल पांड्या के 43 रनों के योगदान के साथ आरसीबी ने 254/5 का स्कोर बनाया. यह आईपीएल प्लेऑफ इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है. बेंगलुरु की टीम ने गुजरात टाइटंस को 162 रनों पर ढेर कर 92 रनों की विशाल जीत दर्ज की. इस जीत के साथ बेंगलुरु ने 31 मई को अहमदाबाद में होने वाले आईपीएल 2026 के फाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है