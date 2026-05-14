विराट कोहली ने एक साथ बनाए 2 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 में क्रिस गेल की बादशाहत का किया अंत

IPL 2026: विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ बुधवार को रायपुर में खेले गए IPL मैच में अपना रौद्र रूप दिखाया और धमाकेदार अंदाज में शतक ठोक दिया. विराट कोहली के IPL करियर का यह नौवां और ओवरऑल टी20 क्रिकेट करियर का दसवां शतक था. बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इस IPL मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 5 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 प्लेऑफ के लिए अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है.

विराट कोहली ने एक साथ बनाए 2 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड

विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ इस मैच में अकेले दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को जीत दिलाई है, जिसके लिए उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 60 गेंद पर 105 रनों की नाबाद पारी खेली. विराट कोहली ने 175 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 11 चौके और 3 छक्के उड़ाए. विराट कोहली अभी तक IPL 2026 के 12 मैचों में 53.78 की औसत से 484 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. विराट कोहली ने इस मैच के दौरान दो बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं. भारत के इस बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल की भी बादशाह खत्म करने का काम किया है.

IPL में 9 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

विराट कोहली ने IPL में 9 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. विराट कोहली IPL में सबसे ज्यादा 9 शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली के बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर का नाम आता है. जोस बटलर ने अपने IPL करियर में अभी तक 7 शतक ठोके हैं. तीसरे नंबर पर भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल और वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम संयुक्त रूप से आता है. केएल राहुल और क्रिस गेल ने IPL में 6-6 शतक जड़े हैं.

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IPL में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज

1. विराट कोहली - 9 शतक

2. जोस बटलर - 7 शतक

3. केएल राहुल - 6 शतक

4. क्रिस गेल - 6 शतक

5. संजू सैमसन - 5 शतक

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 14000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं. टी20 क्रिकेट में विराट कोहली ने क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए 409 पारियों में दुनिया में सबसे तेज 14,000 रन बना लिए हैं. टी20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज का पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पर दर्ज था. क्रिस गेल, जो टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा (14562) रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं, उन्होंने अपने 14,000 रन 423 पारियों में पूरे किए थे. विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के कुल छठे बल्लेबाज हैं. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. क्रिस गेल ने 2005 से 2022 के बीच 463 टी20 मैच खेले और कुल 14,562 रन बनाए थे.

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. विराट कोहली - 409 पारियों में 14000 रन

2. क्रिस गेल - 423 पारियों में 14000 रन

3. डेविड वॉर्नर - 431 पारियों में 14000 रन

4. जोस बटलर - 431 पारियों में 14000 रन

5. एलेक्स हेल्स - 505 पारियों में 14000 रन