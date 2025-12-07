Advertisement
VIDEO: यशस्वी ने ठोका शतक तो सलमान खान के स्टाइल में क्यों डांस करने लगे कोहली? बाल में छिपा है राज

Virat Kohli Celebration on Yashasvi Jaiswal Century: जब यशस्वी जायसवाल ने वनडे इंटरनेशनल का पहला शतक जड़ा तो उन्हें शाबाशी देने के लिए विराट कोहली सबसे करीब थे. युवा खिलाड़ी की इस उपलब्धि पर 'किंग' कोहली ने जिस मजेदार अंदाज में जश्न मनाया, वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. विराट कोहली के इस सेलिब्रेशन का राज यशस्वी जायसवाल के बाल में छिपा है. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 07, 2025, 09:30 PM IST
Virat Kohli Celebration on Yashasvi Jaiswal Century: विशाखापत्तनम में शनिवार को खेले गए तीसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया. ये मुकाबला टीम इंडिया के युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल के लिए यादगार रहा. दो मैचों में फेल होने के बाद आखिरकार उन्होंने इस फॉर्मेट में भी अपनी काबिलियत का परिचय दिया और ODI का पहला शतक ठोक दिया. यशस्वी ने 121 गेंदों पर 106 रनों की नाबाद पारी खेली.

जब यशस्वी जायसवाल ने वनडे इंटरनेशनल का पहला शतक जड़ा तो उन्हें शाबाशी देने के लिए विराट कोहली सबसे करीब थे. युवा खिलाड़ी की इस उपलब्धि पर 'किंग' कोहली ने जिस मजेदार अंदाज में जश्न मनाया, वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. विराट कोहली के इस सेलिब्रेशन का राज यशस्वी जायसवाल के बाल में छिपा है. 

यशस्वी के शतक पर कोहली का मजेदार जश्न 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में जब यशस्वी जायसवाल ने शतक ठोका तो विराट कोहली बॉलीवुड के स्टार अभिनेता सलमान कहा के स्टाइल में डांस करते दिखे. उन्होंने फिल्म 'तेरे नाम' के गाने 'तुझसे मेरी लगन लगी' का स्टेप किया. कोहली ने यही स्टेप यशस्वी जायसवाल से भी करने को कहा. आइए जानते हैं इस मजेदार सेलिब्रेशन के पीछे का रहस्य क्या है.

यशस्वी के बाल में छिपा है जश्न का राज 

दरअसल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में विराट कोहली कई बार यशस्वी जायसवाल की हेयरस्टाइल पर मजे लेते दिखे. रांची में खेले गए पहले मुकाबले में भी वो बाउंड्री लाइन के बाहर यशस्वी के सामने 'लगन लगी' गाने पर डांस करते दिखे थे. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि यशस्वी जायसवाल इन दिनों फिल्म 'तेरे नाम' स्टाइल में बाल बढ़ाए हुए हैं. उनकी ये हेयरस्टाइल कोहली को बार-बार सलमान खान और 'लगन लगी' गाने की याद दिला रही है. यही वजह है कि विशाखापत्तनम में उनके शतक के बाद विराट इसी अंदाज में जश्न मनाते दिखे और साथ में युवा बल्लेबाज को भी ऐसा करने को कहा.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

