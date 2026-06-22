भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इन दिनों क्रिकेट के मैदान से दूर हैं. विराट कोहली को अगले महीने इंग्लैंड दौरे पर होने वाली तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारत के 15 सदस्यीय ODI स्क्वॉड में शामिल किया गया है. सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक इवेंट के दौरान जलवा बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं. नई दिल्ली में हुए One8 के एक इवेंट में विराट कोहली ने पंजाबी म्यूजिक स्टार करण औजला के साथ महफिल लूट ली.
करण औजला ने अपना सुपरहिट गाना 'विनिंग स्पीच' गाया, तो भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली स्टेज पर आए और उनके साथ शामिल हो गए. दोनों ने साथ में डांस किया, जिससे One8 इवेंट में मौजूद दर्शक झूम उठे. बाद में, विराट कोहली ने बताया कि करण औजला के म्यूजिक का उन पर कितना गहरा असर पड़ा है. विराट कोहली ने कहा कि 'विनिंग स्पीच' गाने का उनके लिए बहुत निजी मतलब है. स्टेज पर बातचीत के दौरान विराट कोहली ने कहा कि वे करण औजला के दोस्त होने से बहुत पहले से ही उनके काम को फॉलो कर रहे थे.
विराट कोहली ने कहा, 'आप दिल से गाने लिखते हैं और यह बात साफ झलकती है. आप अपनी कहानी भी बयां करते हैं, जो बहुत खास है. 'विनिंग स्पीच' वो गाना है, जिससे मैं सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता हूं.' 'विनिंग स्पीच' गाना विराट कोहली को उनके पिता की याद दिलाता है. महान बल्लेबाज विराट कोहली ने यह भी बताया कि यह गाना उन्हें भावनात्मक रूप से क्यों प्रभावित करता है. विराट कोहली ने कहा कि उन्हें औजला की जिंदगी की कहानी और अपनी कहानी में समानताएं दिखती हैं, खासकर कम उम्र में पिता को खोने का अनुभव. इसी वजह से यह गाना उनके लिए और भी ज्यादा मायने रखता है.
विराट कोहली ने कहा, 'यह गाना उस सफर को बयां करता है जिससे वे गुजरे हैं, और मुझे इसमें अपने सफर से भी कुछ समानता महसूस हुई है. मैंने भी बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था. इसलिए, यह गाना मेरे लिए बहुत खास है. मैच खेलने जाने से पहले मैंने इसे कई बार सुना है.' उम्मीद है कि विराट कोहली अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन उनका खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा. विराट कोहली को IPL 2026 के फाइनल में चोट लग गई थी और वे हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ हुई वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे.
इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम का ऐलान हो गया है. टीम इंडिया को 14 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड की धरती पर अंग्रेज टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है. भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 14 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे (IST) बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. दूसरा वनडे मैच 16 जुलाई को शाम 5:30 बजे (IST) कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. तीसरा वनडे मैच 19 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे (IST) लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा.