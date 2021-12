जीत के बाद बेटी वामिका को देख चिल्लाने लगे कोहली, सोशल मीडिया पर Videos वायरल

नई दिल्ली: टीम इंडिया ने विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में इतिहास रचते हुए साउथ अफ्रीका (South Africa) को सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 113 रनों से मात दे दी. टीम इंडिया (Team India) सेंचुरियन (Centurion) में साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ टेस्ट मैच जीतने वाली एशिया की पहली टीम बन गई. टीम इंडिया (Team India) की इस धमाकेदार जीत के बाद कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) अपनी बेटी के साथ अपनी खुशी शेयर करते हुए नजर आए थे.

वामिका को देख चिल्लाने लगे कोहली

कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ बेटी वामिका भी मौजूद थी. जीत के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) जिस तरह से अनुष्का और वामिका को देखकर खुशी में चिल्लाए. ऐसा करते हुए विराट कोहली (Virat Kohli) के Videos सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) मैच के दौरान बेटी वामिका के साथ स्टेडियम में मौजूद नजर आईं. विराट कोहली (Virat Kohli) जब जीतकर मैदान से लौट रहे थे, तो बेटी और पत्नी की तरफ वेव किया और जोश में तेजी से चिल्लाए.

First match of vamika in the stands. Virat gesturing this to his family.

God, protect them

Do it for your girls, Virat! Do it for them.

