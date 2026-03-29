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Hindi Newsक्रिकेटआगाज हो तो ऐसा... कोहली-पडिक्कल ने SRH के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, IPL इतिहास में पहली बार हुआ ये करिश्मा!

आगाज हो तो ऐसा... कोहली-पडिक्कल ने SRH के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, IPL इतिहास में पहली बार हुआ ये करिश्मा!

RCB vs SRH IPL 2026: आईपीएल 2026 की शुरुआत ही धमाकेदार अंदाज में हुई है. डिफेंडिंग चैंपियन  रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को महज 94 गेंदों में रौंदकर इतिहास रच दिया. इस जीत में RCB की तिकड़ी विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार का अहम योगदान रहा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 29, 2026, 05:09 AM IST
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SRH के खिलाफ RCB की ऐतिहासिक जीत (PHOTO- IPLT20.COM)
SRH के खिलाफ RCB की ऐतिहासिक जीत (PHOTO- IPLT20.COM)

RCB vs SRH IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने धमाकेदार जीत के साथ आईपीएल 2026 के सफर का आगाज किया है. शनिवार (28 मार्च) को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से रौंद दिया. ईशान किशन की अगुवाई वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसे RCB ने आसानी से चेज कर लिया. आईपीएल 2026 के पहले मैच में ही वो कारनामा हुआ है, जो टूर्नामेंट के 18 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ था.

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी की ये जीत ऐतिहासिक है. इस यादगार जीत में स्टार खिलाड़ी विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार का अहम योगदान रहा. RCB की इस तिकड़ी ने SRH के गेंदबाजों की बखिया उधेरते हुए आईपीएल में महारिकॉर्ड बना दिया.

आईपीएल में पहली बार हुआ ये करिश्मा

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महज 15.4 ओवर यानी 94 गेंदों पर 202 रनों का पीछा कर इतिहास रच दिया. आईपीएल के इतने सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है, जब किसी टीम ने 200 से अधिक रनों का टारगेट इतने कम ओवरों में हासिल किया हो. इससे पहले ये रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स के नाम था, जिन्होंने 2025 में 15.5 ओवरों में 200+ रनों का सफल पीछा किया था.

आईपीएल में 200 से अधिक रनों का पीछा (सबसे कम ओवरों में)

15.4 - आरसीबी बनाम एसआरएच, बेंगलुरु, 2026*
15.5 - आरआर बनाम जीटी, जयपुर, 2025
16.0 - आरसीबी बनाम जीटी, अहमदाबाद, 2024
16.3 - एमआई बनाम आरसीबी, वानखेड़े, 2023
17.3 - डीसी बनाम गुजरात लायंस, दिल्ली, 2017

RCB की जीत में चमके ये 4 खिलाड़ी

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इस ऐतिहासिक जीत में आरसीबी के 4 खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने अपने आईपीएल डेब्यू पर ही धमाकेदार प्रदर्शन किया. उन्होंने SRH के खतरनाक ओपनर्स अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को पवेलियन की राह दिखाई और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी को भी चलता किया. उन्होंने 4 ओवरों में महज 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए.

बल्लेबाजी में विराट कोहली के अलावा इम्पैक्ट खिलाड़ी बनकर आए देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की. कोहली अंत तक डटे रहे और 38 गेंदों पर 69 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं पडिक्कल ने 234.62 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 26 गेंदों पर 61 रन बनाए. रजत पाटीदार ने भी आते ही SRH के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और 12 गेंदों पर 31 रनों की तूफानी पारी खेली.

(ये भी पढ़ें: विराट कोहली ने नामुमकिन को किया मुमकिन, IPL में कर दिया ऐसा अद्भुत कारनामा, आसपास भी पहुंचना मुश्किल!)

 

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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