साई सुदर्शन का शतक बेकार, कोहली-पडिक्कल ने बल्ले से लगाई आग, चिन्नास्वामी में बेंगलुरु ने गुजरात को बुरी तरह धोया

RCB vs GT Highlights: आईपीएल 2026 के 34वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से रौंद दिया. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन के शतक के दम पर 205 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में आरसीबी ने 5 विकेट खोकर 19वें ओवर में लक्ष्य का पीछा कर इस सीजन में 5वीं जीत दर्ज कर ली है. आईपीएल 2026 में ये ग्रुप स्टेज में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आखिरी मैच था. डिफेंडिंग चैंपियन ने जीत के साथ अपने फैंस को जश्न मनाने का मौका दिया है. 7 में से 5 मुकाबले जीतकर आरसीबी पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है.

विराट कोहली ने खेली 81 रनों की पारी

गुजरात टाइटंस के खिलाफ आरसीबी की शानदार जीत में विराट कोहली का अहम किरदार रहा. स्टार बल्लेबाज ने 44 गेंदों पर 81 रनों की कीमती पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के जड़े. नंबर-3 पर उतरे देवदत्त पडिक्कल ने भी बल्ले से धमाका करते हुए आतिशी अर्धशतक जड़ा. बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज ने 203.70 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 27 गेंदों पर 55 रन बनाए. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 59 गेंदों पर 115 रनों की मैच जिताऊ पार्टनरशिप की.

गुजरात टाइटंस की हार में विलेन बने सुंदर

गुजरात टाइटंस की इस हार में वाशिंगटन सुंदर सबसे बड़े विलेन बने. उन्होंने आरसीबी की पारी के पहले ओवर में ही विराट कोहली का आसान कैच टपका दिया. ये कैच काफी महंगा साबित हुआ, क्योंकि कोहली उस समय शून्य पर थे और उन्होंने 81 रनों की पारी खेली.