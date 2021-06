Sushant Singh Rajput की Death Anniversary पर छलका Virat Kohli की Die Hard फीमेल फैन का दर्द

नई दिल्ली: बॉलीवुड (Bollywood) के मरहूम एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन को एक साल पूरा हो गया. 14 जून 2020 को उनके मौत ने फैंस को सदमे में ला दिया था. आज भी हर किसी के लिए यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है कि सुशांत अब हमारे बीच में नहीं हैं.

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पॉपुलैरिटी भारत में ही नहीं दुनिया के कोने कोने में है. यही वजह है कि टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की ऑस्ट्रेलियन फीमेल फैन क्लॉय अमांडा बेली (Chloe-Amanda Bailey) ने सुशांत को याद किया है.

I watch his movies with joy and sadness. Joy for the fact he is magic on screen, but sadness because he is no more. One year. Sushant Singh Rajput, never forgotten. #SushantSinghRajput

— Chloe-Amanda Bailey (@ChloeAmandaB) June 14, 2021