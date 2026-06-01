2025 नहीं 2026 में पूरा हुआ कोहली का ये 'विराट' सपना, 19 साल बाद पूरी हुई आरजू तो इमोशनल होकर बोल दी दिल की बात

जब RCB 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल 2025 में चैंपियन बनी तब Virat Kohli अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सके थे. वो मैदान पर ही फूट-फूटकर रोने लगे थे. हालांकि, उनकी एक बड़ी ख्वाहिश पिछले साल भी पूरी नहीं हुई थी. आईपीएल 2026 में कोहली का वो 'विराट' सपना पूरा हो गया, जो वो खुली आंखों से पिछले 19 सालों से देख रहे थे.
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Virat Kohli Latest News: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल में पहला खिताब जीतने के लिए 18 सालों का इंतजार करना पड़ा था. 2025 में RCB के करोड़ों फैंस का सपना सच हुआ. समय का चक्र देखिए कि इस टीम ने अब बैक टू बैक दो ट्रॉफी जीत ली है. रविवार, 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक जीत में टीम के सबसे बड़े सुपरस्टार विराट कोहली का अहम किरदार रहा. बल्ले से गदर मचाते हुए उन्होंने 42 गेंदों पर 75 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को जीत दिलाकर ही दम लिया. विराट कोहली लगातार 19 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन एक सपना जो वो सालों से देख रहे थे, वो अब जाकर पूरा हुआ है. आईपीएल 2026 में चैंपियन बनने के बाद 'किंग' कोहली ने अपने दिल की बात बताई.
जब RCB 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल 2025 में चैंपियन बनी तब विराट कोहली अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सके थे. वो मैदान पर ही फूट-फूटकर रोने लगे थे. हालांकि, उनकी एक बड़ी ख्वाहिश पिछले साल भी पूरी नहीं हुई थी. आईपीएल 2026 में कोहली का वो 'विराट' सपना पूरा हो गया, जो वो खुली आंखों से पिछले 19 सालों से देख रहे थे. गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार जीत के बाद उन्होंने अपने दिल की बात बताई.
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब रवि शास्त्री ने पूछा कि आपने अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचाकर रखा था तो विराट कोहली ने कहा, ''वाह, ये तो सपनों जैसा पल है. मैंने इस पल के बारे में कई बार सोचा था कि जब हम आईपीएल जीतेंगे, तो मैं वहां खड़ा होकर विजयी रन बनाऊंगा और आज ये मुमकिन हो गया. तो जी हां, हमारे लिए ये एक सपने जैसा दिन था और जैसा कि मैंने मैच के तुरंत बाद भी कहा था, आज मैच से पहले हम बहुत सहज महसूस कर रहे थे और हमें पूरा भरोसा था कि हम किस तरह से खेलेंगे.''
— lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) May 31, 2026
विराट कोहली पिछले 19 सालों से आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन रविवार (31 मई) को उन्होंने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ था. उन्होंने 25 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया. ये उनके IPL करियर की सबसे तेज फिफ्टी भी है. ये स्पेशल रिकॉर्ड उन्होंने तब बनाया, जब उनकी टीम लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए थे. इसके जवाब में आरसीबी ने 18वें ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया. 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 42 गेंदों पर 75 रनों की शानदार पारी खेली. वो पहली बार आईपीएल फाइनल में 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी बने.
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