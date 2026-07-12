विराट कोहली का एक ख्वाब अभी भी अधूरा, सचिन का भी नहीं हुआ था पूरा, इंग्लैंड में इतिहास रचने का आखिरी मौका

India vs England ODI Series: टी20 सीरीज में मिली शर्मनाक हार को भूलकर टीम इंडिया ODI में इंग्लैंड को टक्कर देने के लिए तैयार है. भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज का आगाज 14 जुलाई से होगा. करोड़ों भारतीय फैंस टीम इंडिया के दो सितारे विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को एक्शन में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं. इंग्लैंड की धरती पर RO-KO शायद आखिरी बार ODI सीरीज खेलने वाले हैं. दोनों इन 3 मैचों में शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगे.
भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का आखिरी वनडे मैच लॉर्ड्स ग्राउंड पर खेला जाएगा. 19 जुलाई को होने वाले मुकाबले को स्टार बल्लेबाज विराट कोहली यादगार बनाना चाहेंगे. ये इंग्लैंड में उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच भी हो सकता है. हर क्रिकेटर का सपना होता है कि 'क्रिकेट का मक्का' कहे जाने वाले लॉर्ड्स पर वो कम से कम एक शतक जरूर ठोके. विराट कोहली का ये सपना अभी भी अधूरा है.
2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले विराट कोहली ने यूं तो 18 सालों में सफलता की तमाम ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन लॉर्ड्स में शतक जड़कर जश्न मनाने का सपना अभी तक अधूरा है. एक ऐसा ख्वाब, जिसे भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी पूरा नहीं कर सके थे. मास्टर ब्लास्टर ने दुनिया के लगभग हर कोने में सेंचुरी जड़ी, लेकिन इतने सालों के करियर में कभी लॉर्ड्स में शतक नहीं जड़ सके. देखना दिलचस्प होगा कि विराट कोहली का सपना पूरा होता है या नहीं.
'क्रिकेट का मक्का' लॉर्ड्स ग्राउंड पर विराट कोहली ने 3 मैचों में 5 टेस्ट पारियां खेली हैं और 29.75 की औसत से कुल 119 रन बनाए हैं. इस मैदान पर टेस्ट में उनका सर्वाधिक स्कोर 39 रन है. बात करें ODI की तो कोहली ने लॉर्ड्स में अभी तक दो एकदिवसीय मैच खेले हैं. लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है. उन्होंने यहां 3 पारियों में 25.66 के औसत से सिर्फ 77 रन बनाए हैं. इस मशहूर मैदान पर उनका सबसे बड़ा स्कोर 45 रन है और 50-ओवर के फॉर्मेट में उन्होंने यहां अभी तक कोई शतक या अर्धशतक नहीं लगाया है.
इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों का महारिकॉर्ड बनाने वाले सचिन तेंदुलकर भी कभी लॉर्ड्स में सेंचुरी नहीं जड़ सके. इस मैदान पर खेले गए पांच टेस्ट मैचों की नौ पारियों में उन्होंने 21.66 के औसत से कुल 195 रन बनाए, जिसमें उनका सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर 37 रहा. ODI में उन्होंने 3 मैचों में 64 रन बनाए.