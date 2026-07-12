Add Zee Business As A Preferred Source
App

विराट कोहली का एक ख्वाब अभी भी अधूरा, सचिन का भी नहीं हुआ था पूरा, इंग्लैंड में इतिहास रचने का आखिरी मौका

2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले विराट कोहली ने यूं तो 18 सालों में सफलता की तमाम ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन लॉर्ड्स में शतक जड़कर जश्न मनाने का सपना अभी तक अधूरा है. एक ऐसा ख्वाब, जिसे भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी पूरा नहीं कर सके थे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 12, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:45 PM IST
विराट कोहली का एक ख्वाब अभी भी अधूरा, सचिन का भी नहीं हुआ था पूरा, इंग्लैंड में इतिहास रचने का आखिरी मौका
Image Credit: (BCC) विराट कोहली का एक ख्वाब अभी भी अधूरा, सचिन का भी नहीं हुआ था पूराSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मैकुलम का कोचिंग रिपोर्ट कार्ड: आते ही टेस्ट क्रिकेट से गायब कर दिया था 'ड्रॉ' शब्द
bazball30 min ago
2
Iran war55 min ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
Chandigarh Accident1 hr ago
5
Haryana news1 hr ago