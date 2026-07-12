विराट कोहली का एक ख्वाब अभी भी अधूरा, सचिन का भी नहीं हुआ था पूरा, इंग्लैंड में इतिहास रचने का आखिरी मौका

'क्रिकेट का मक्का' लॉर्ड्स ग्राउंड पर विराट कोहली ने 3 मैचों में 5 टेस्ट पारियां खेली हैं और 29.75 की औसत से कुल 119 रन बनाए हैं. इस मैदान पर टेस्ट में उनका सर्वाधिक स्कोर 39 रन है. बात करें ODI की तो कोहली ने लॉर्ड्स में अभी तक दो एकदिवसीय मैच खेले हैं. लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है. उन्होंने यहां 3 पारियों में 25.66 के औसत से सिर्फ 77 रन बनाए हैं. इस मशहूर मैदान पर उनका सबसे बड़ा स्कोर 45 रन है और 50-ओवर के फॉर्मेट में उन्होंने यहां अभी तक कोई शतक या अर्धशतक नहीं लगाया है.