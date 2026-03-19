IPL से पहले दिखा किंग कोहली का प्रचंड रूप, नेट में गेंदबाजों का किया बुरा हाल, तेजी से फैल रहा वीडियो

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 19 मार्च, गुरुवार को नेट अभ्यास के दौरान शानदार लय में दिखे. टीम के स्पिनर स्वप्निल सिंह के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए कोहली ने कई बेहतरीन हवाई शॉट लगाए और पिछले सीजन वाली अपनी फॉर्म की झलक दिखाई. पिछले आईपीएल सीजन में 144 के दमदार स्ट्राइक रेट से 657 रन बनाने वाले इस अनुभवी खिलाड़ी ने पहले मुकाबले से करीब 10 दिन पहले, 18 मार्च को भारत वापसी की. आरसीबी अपना पहला घरेलू मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी. किंग कोहली के पास इस सीजन एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का मौका है. वह 9000 रन बनाने से महज 399 रनों से दूर हैं. ऐसा करते ही विराट आईपीएल के इतिहास में नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएंगे.

स्पिनरों के खिलाफ करारा प्रहार

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जब 18वें सीजन में पहली बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी, तब एक बार फिर सबकी नजरें विराट कोहली पर होंगी. सीनियर बल्लेबाज ने नेट्स में शानदार फॉर्म दिखाई और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की. प्रैक्टिस के दौरान कोहली ने स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया, आगे निकलकर शॉट खेले और ऑलराउंडरों के खिलाफ भी अच्छी पकड़ बनाए रखी, जिससे उनकी तैयारी मजबूत नजर आई.

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भुवी vs विराट

नेट्स में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के साथ विराट कोहली की दिलचस्प भिड़ंत भी देखने को मिली. भुवनेश्वर ने लेग स्टंप की लाइन पर तेज यॉर्कर डाली, जिस पर कोहली समय पर बल्ला नीचे नहीं ला सके और खुद को बचाने के लिए उन्हें पैर पीछे खींचने पड़े. गेंद विकेट के पीछे रखे एक बैट से जा लगी. इस पर कोहली ने हल्के हैरानी भरे अंदाज में भुवनेश्वर की तरफ देखा, जैसे वह 36 साल की उम्र में भी उनकी शानदार गेंदबाजी से प्रभावित हो गए हों.

विराट कोहली की हालिया फॉर्म

विराट कोहली इस समय शानदार लय में नजर आ रहे हैं. भारतीय टीम के लिए अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलने वाले इस स्टार बल्लेबाज ने पिछली दो द्विपक्षीय सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने कुल मिलाकर तीन शतक और दो अर्धशतक लगाए. विजय हजारे ट्रॉफी में भी कोहली ने न्यूजीलैंड सीरीज से पहले हिस्सा लिया था. उन्होंने दिल्ली की ओर से खेलते हुए आंध्र प्रदेश के खिलाफ 131 रन और गुजरात के खिलाफ 77 रन की अच्छी पारियां खेलीं. पिछले आईपीएल सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कामयाबी में कोहली का बड़ा योगदान रहा था. उन्होंने टॉप ऑर्डर में आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की थी और इस बार भी टीम को उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

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