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Hindi Newsक्रिकेटबाबर आजम के महान क्लब में हुई विराट कोहली की एंट्री, टी20 में इस महारिकॉर्ड के साथ इतिहास में दर्ज हुआ नाम

बाबर आजम के महान क्लब में हुई विराट कोहली की एंट्री, टी20 में इस महारिकॉर्ड के साथ इतिहास में दर्ज हुआ नाम

IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 6 विकेट से हरा दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की इस जीत के नायक विराट कोहली रहे, जिन्होंने 105 रनों की नाबाद पारी खेली. विराट कोहली ने अपनी इस पारी के साथ रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई है. विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदों की अपनी पारी में 175 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 11 चौके और 3 छक्के लगाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 14, 2026, 11:17 AM IST
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बाबर आजम के महान क्लब में हुई विराट कोहली की एंट्री, टी20 में इस महारिकॉर्ड के साथ इतिहास में दर्ज हुआ नाम

IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 6 विकेट से हरा दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की इस जीत के नायक विराट कोहली रहे, जिन्होंने 105 रनों की नाबाद पारी खेली. विराट कोहली ने अपनी इस पारी के साथ रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई है. विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदों की अपनी पारी में 175 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 11 चौके और 3 छक्के लगाए.

बाबर आजम के महान क्लब में हुई विराट कोहली की एंट्री

विराट कोहली ने ओवरऑल टी20 क्रिकेट में यह अपना 10वां शतक ठोका है. इसी के साथ ही विराट कोहली ने बाबर आजम, क्रिस गेल और डेविड वॉर्नर के महान क्लब में एंट्री कर ली है. विराट कोहली अब टी20 क्रिकेट में 10 या उससे ज्यादा शतक ठोकने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. विराट कोहली इस महारिकॉर्ड को बनाने के साथ ही बाबर आजम, क्रिस गेल और डेविड वॉर्नर के महान क्लब में शामिल हो गए हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

1. क्रिस गेल - 22 शतक

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2. बाबर आजम - 13 शतक

3. विराट कोहली - 10 शतक

4. डेविड वॉर्नर - 10 शतक

विराट कोहली ने और कौन-कौन से रिकॉर्ड्स बनाए

विराट कोहली ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 59 गेंदों में 92 रनों की अहम साझेदारी निभाई. आईपीएल में यह कोहली का 9वां शतक है. विराट ने केकेआर के खिलाफ यह आईपीएल में दूसरा शतक लगाया. कोहली ने इस लीग में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में जोस बटलर की बराबरी कर ली है. बटलर ने केकेआर और आरसीबी के खिलाफ दो-दो शतक लगाए हैं.

रनों का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा शतक

आईपीएल में रनों का पीछा करते हुए विराट कोहली संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. चेज करते हुए विराट ने यह तीसरा शतक लगाया. कोहली के अलावा यह कारनामा सिर्फ जोस बटलर ही कर सके हैं. विराट टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. कोहली के बल्ले से टी20 क्रिकेट में यह 10वां शतक निकला. विराट आईपीएल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं.

विराट ने इस मामले में क्रिस गेल को पीछे छोड़ा

विराट कोहली ने अपनी इस पारी में 14 हजार टी20 रन भी पूरे किए. कोहली सबसे कम पारियों में 14 हजार रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने. उन्होंने यह मुकाम 409वीं पारी में हासिल किया. विराट ने इस मामले में क्रिस गेल को पीछे छोड़ा. गेल ने यह उपलब्धि 423वीं पारी में हासिल की थी. कोहली को उनकी शानदार पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. विराट आईपीएल में सर्वाधिक बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ गए हैं. कोहली ने 21वीं बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड को अपने नाम किया. विराट के साथ-साथ रोहित शर्मा ने भी 21 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीता है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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