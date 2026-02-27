Advertisement
Rinku Singh: 'मुश्किल समय में...', रिंकू सिंह के पिता का निधन, विराट कोहली का छलका दर्द, सोशल मीडिया पर क्या लिखा?

Rinku Singh Father Passed Away: भारत के क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का शुक्रवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, रिंकू जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मैच से पहले घर आ गए थे. उसके बाद वह वापस टीम से जुड़े और चेन्नई में भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है. मैच के बाद रिंकू के लिए बुरी खबर आई.

 

Feb 27, 2026
Rinku Singh Father Passed Away: भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए सितारे और विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह के ऊपर शुक्रवार (27 फरवरी) को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. उनके पिता खानचंद सिंह का ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में स्टेज-4 लिवर कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया. यह दुखद खबर टीम इंडिया के गुरुवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मैच में जिम्बाब्वे को हराने के कुछ ही घंटों बाद आई. रिंकू सिंह चेन्नई मैच से पहले बुधवार को टीम में वापस आ गए थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग-11 में नहीं चुना गया और उनकी जगह संजू सैमसन को लिया गया था.

यह दुखद समाचार ऐसे समय में आया है जब भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है. रिंकू टीम के अहम सदस्य हैं और सबने इस घटना पर दुख जताया है. टी20 इंटरनेशनल में नहीं खेलने वाले रिंकू के सीनियर साथी और सुपरस्टार विराट कोहली ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है. विराट कोहली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए दुख जताया.

विराट ने क्या लिखा?

कोहली ने लिखा, "रिंकू के पिता के निधन की खबर से गहरा दुख हुआ. इस कठिन समय में मेरी हार्दिक प्रार्थनाएं और विचार आपके और आपके परिवार के साथ हैं. आप हमेशा उनके शाश्वत आशीर्वाद में शक्ति पाएं. ओम शांति.'' कोहली का यह संदेश दर्शाता है कि भारतीय टीम के भीतर खिलाड़ियों के बीच कितना गहरा और भावनात्मक लगाव है.

 

 

रिंकू के खेलने पर संशय

भारतीय टीम वर्तमान में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में संघर्ष कर रही है. टीम पहले ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों की रिकॉर्ड हार झेल चुकी है. जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतकर टीम इंडिया ने वापसी की है और एक मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक अहम मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच को जीतने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. अब देखना है कि पिता के निधन के बाद रिंकू टीम के लिए कोलकाता में होने वाले मैच के लिए उपलब्ध हो पाते या नहीं.

Rohit Raj

